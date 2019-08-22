Барнаульские активисты требуют «вернуть» школу на участок бывшего мэра Савинцева

Новости 11.09.2019 10:10 653

Барнаульские общественники просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко провести проверку по факту сноса школы в Центральном районе Барнаула и передачи её территории под строительство коттеджей. Кроме того, активисты настаивают на строительстве новой школы в Нагорной части города.

С официальным обращением выступила общественная организация зашиты прав потребителей «Гражданский патруль». Аналогичное заявление готовится в краевую прокуратуру, начат сбор подписей жителей.

"В поселке Ерестном, на Змеиногорском тракте, давно созрела острая необходимость в строительстве школы, но власти города проблему не решают, даже наоборот считают её нецелесообразной. По нашему мнению, такая позиция не отражает действительности и противоречит действующему законодательству, — рассказывает глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. — В наших климатических условиях пешеходная доступность школ не должна выходить за расстояние в пол километра, здесь же порядка трех тысяч детей вынуждены добираться на учебу в удаленные от дома лицей № 2 и школу № 48. При этом школьные маршруты не организованы. Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок".

По данным поликлиники № 3, на сегодняшний день в округе проживает примерно 3025 детей школьного и дошкольного возраста. Только за семь месяцев 2019 года родилось 79 детей.

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Собственной школы жители поселка Ерестного и ближайших микрорайонов лишились в 2009 году после пожара. Люди вспоминают, что это был поджог. Костер развели прямо в помещении учительской. После происшествия решением комитета по управлению собственностью здание, в котором располагалась школа и детский сад, снесли.

По прошествии десяти лет строительство нового здания так и не началось, а школьную территорию застроили коттеджами. Сегодня от бывшего учебного заведения сохранился только фундамент и клочек земли под ним.

Снесенная властями школа была центром Нагорной части Барнаула. Здесь не только шел учебный процесс, но и проводились различные культурные мероприятия, собрания жителей, даже работал дендрарий, указывают активисты.

Отметим, что в августе жители поселка Ерестной пожаловались на вырубку леса рядом с территорией бывшей школы по адресу: Змеиногорский тракт, 83. Этот участок имеет весьма богатую «биографию». В частности, когда-то на нем располагался коттедж экс-градоначальника Игоря Савинцева. Согласно данным кадастровой карты, последний раз недвижимость была поставлена на учет 2 июля 2019 года. Ее нынешнее предназначение - для размещения гостиницы или гостиничного комплекса. Площадь территории составляет почти 25 «соток», кадастровая стоимость – около 4,5 млн рублей.