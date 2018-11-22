Когда выборы меняют на шишки. Новосибирский ученый обеспокоен сбором кедрового ореха

Новости 11.09.2019 9:50 145

Главный научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Сергей Горошкевич утверждает, что сборщики кедрового ореха наносят значительный вред природе, негативно влияя на популяции животных и лесовосстановление. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

«Такой богатый урожай кедрового ореха в этом году случился из-за благоприятных погодных условий. В прошлом году весной не было заморозков, что положительно повлияло на урожай в этом году. Такое бывает в один год из четырех. Этот урожай предназначен не для человека, а для диких животных, а также для возобновления кедра. Поэтому если человек собрал мешок шишек, то это не страшно. А если в промышленных масштабах - то это катастрофа для природы, так как кедры вообще не смогут восстановить свою популяцию, учитывая гибель деревьев из-за вредителей и пожаров», - сообщил Горошкевич.

Состояние кедровых лесов в Республике Алтай оценили, как удовлетворительное Новости 22.11.2018 0:15 С января прошлого года на промышленную вырубку кедра в республике введен запрет 582

Интересно, что, по словам Горшкевича, его сын специально приехал из Лондона, узнав про небывалый урожай. Далее ученый высказал мнение, что для добычи ореха имеет смысл культивировать карликовый кедр. Такие деревца, высотою около метра, как утверждает Горшкевич, дают много шишки.

«Я сейчас стою рядом с кедром высотой 70 см, он весь в шишке. Если выращивать плантации такого кедра, то можно добывать орех в промышленных масштабах без ущерба для природы», - добавил Горошкевич.

Доходит до курьезов. В Томской области мужчина напал в лесу на сборщиков кедрового ореха и силой отобрал у них 14 мешков с шишкой. Кроме того, сообщалось о 12 пострадавших за неделю в Томской области в результате падения с кедров при сборе шишек, а в Республике Алтай жители многих деревень в минувшее воскресенье променяли выборы на сбор шишки. По данным информированного источника, стоимость одного мешка нешелушенных шишек составляет 1,8 тысяч рублей, а семья в среднем за день может собрать 20-30 мешков.