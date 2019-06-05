Алтайские туроператоры могут претендовать на господдержку

Новости 11.09.2019 9:20 105

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на предоставление субсидий туроператорам. Господдержку предоставляют туроператорам, которые обеспечивают турпоток в приоритетные регионы России, среди них – Алтайский край.

Как сообщает региональный инвестиционный портал, туроператоры могут претендовать на возмещение части затрат на перевозку и размещение туристов. Требования и условия предоставления финансовой поддержки определены постановлением Правительства РФ от 8 августа 2018 года №926 «О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров».

Отметим, претендующий на субсидию туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен являться иностранным юрлицом. Кроме того, он обязан обеспечивать турпоток по маршруту из перечня приоритетных не менее года, предшествующего году получения средств.

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Для Алтайского края сумма компенсации, предусмотренная на одного туриста, составляет пять тысяч рублей. При этом количество туристов, которым оказаны услуги в 2019 году, должно составлять не менее 200 человек, а продолжительность тура быть пять и более дней, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Заявки на получение субсидии необходимо направлять в адрес Минэкономразвития России до 1 декабря включительно.

Добавим, два туристических объекта Алтайского края вошли накануне в сборник лучших российских практик развития сельского туризма. В издании наш регион представлен гостевым домом «Кержацкие палати» Смоленского района и усадьбой «Солонешье», расположенной в Солонешенском районе.