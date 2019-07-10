Алтайские врачи удалили гигантскую опухоль пенсионеру, у которого нашли рак почки

Хирурги Алтайского краевого онкодиспансера удалили гигантскую опухоль почки через небольшой разрез. Рак левой почки 61-летнему пациенту из Благовещенского района диагностировали два месяца назад, сообщает сайт медучреждения.
«Мы диагностировали 18-сантиметровую опухоль, которая, по сути, поглотила левую почку, заняв ее место в брюшной полости. Почечные карциномы такого размера встречаются нечасто», - рассказал лечащий врач больного, хирург онкоурологического отделения Алтайского краевого онкологического диспансера Павел Агафонов.
Одна из основных сложностей во время операции, по словам Павла Агафонова, заключалась в том, чтобы аккуратно извлечь гигантское образование через хирургический разрез. Операция длилась три часа. Хирурги удалили опухоль, надпочечник, ближайшие к почке лимфоузлы и прилежащую жировую ткань. Во время операции врачи обнаружили в почечной вене тромб, который также успешно удалили.
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«Результатом операции мы довольны. Пациент прооперирован радикально: мы убрали саму опухоль и все ткани, которые могут потенциально содержать раковые клетки. После заключения гистологов определимся с дальнейшей тактикой лечения пациента», - рассказал Павел Агафонов.
Больного уже перевели в обычную палату. По словам медиков, чувствует он себя хорошо, самостоятельно встает с постели, ходит, ест. У пациента осталась правая здоровая почка. Врачи отмечают, что с одним органом можно жить практически без ограничений. Пациенту рекомендуют сократить физические нагрузки и каждые три месяца проходить контрольное обследование в онкодиспансере.
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