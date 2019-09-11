АГМУ приглашает школьников на День открытых дверей

Новости 11.09.2019 8:45 143

22 сентября Алтайский государственный медицинский университет проведет первый День открытых дверей в этом учебном году.

К участию в мероприятии приглашаются школьники старших классов из Барнаула и других городов и районов Алтайского края, а также все желающие.

В программе Дня открытых дверей – встреча с руководством университета, деканами факультетов, информация о правилах приема, проходных баллах в 2019 году. Представитель министерства здравоохранения Алтайского края расскажет о целевых договорах и медицинском волонтерстве.

Кроме того, школьников познакомят с программами подготовительных курсов, обзором профориентационных мероприятий на 2019/2020 учебный год, профильными конкурсами и олимпиадами. Также желающие смогут записаться на занятия в клубы «Юный провизор», «Юный эпидемиолог и гигиенист», «Юный стоматолог».

Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса вуза по адресу: проспект Ленина, 40. Для удобства гостей университета на каждом этаже будет организовано дежурство волонтеров.

Начало мероприятия – в 10 часов, регистрация участников начнется с 9 часов.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (3852) 566-878, 566-900.