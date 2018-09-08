Число «липовых» купюр увеличилось в два раза в Алтайском крае

Новости 11.09.2019 8:15 149

В Алтайском крае было выявлено 106 фальшивых купюр на сумму около 300 тысяч рублей. Согласно данным первого полугодия в банковской системе в два раза выросло количество фальшивок по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает алтайское краевое отделение Сибирского главного управления Центробанка РФ.

В 2019 году купюры крупных номиналов традиционно являются самыми популярными у аферистов. По итогам полугодия было выявлено 53 банкноты номиналом одна тысяча рублей и 47 фальшивок номиналом 5 тысяч рублей.

Центробанк рассказал, каких фальшивых купюр в Алтайском крае большинство Новости 08.09.2018 1:15 В 2018 году в крае уже обнаружили 86 фальшивых банкнот 621

Кроме того, в банковской системе региона эксперты обнаружили четыре поддельные банкноты достоинством две тысячи рублей. Эксперты уточняют, что все они были низкого качества.

Отметим, рост количества обнаруженных фальшивок связан с активизацией преступников. По статистике, злоумышленники чаще всего сбывают поддельные купюры в небольших магазинах и торговых точках, разменивая крупные банкноты или оплачивая ими недорогой товар.