Уборщики льна на Алтае рассчитывают на рекордную оплату в этом сезоне

Новости 10.09.2019 18:10 411

Новые стандарты оплаты труда установили для уборщиков льна на Алтае. Такой рост связан с началом уборки и заготовки прядильной культуры, пишут «Вести 22».

На полях в предгорной зоне вырос урожай льна самого высокого качества. Чтобы его быстро, норму оплаты работникам льноводы увеличили сразу в 2,5 раза.

Генеральный директор «Бийской льняной компании» Лев Калёнов считает, что такие затраты на оплату труда окупятся.

«Волокно стоит того, и если мы его уберём, то все эти затраты окупим. Мы назначили расценки при тереблении 1000 рублей на гектар и даже 1200 для однорядных теребилок за гектар теребления, это примерно в 2,5 раза выше, чем обычно, и на прессовании, значит, сегодня у нас действует 1000 рублей за гектар», прокомментировал ситуацию специалист.

Бийский льнозавод снабжает своей продукцией Иваново, Кострому, Яковлевский льнокомбинат, больше ста тонн короткого льноволокна планируется экспортировать в Китай.

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Особенность алтайского завода в том, что перерабатывают там только то, что выращивают. «Бийская льняная компания» под руководством 82-летнего Льва Калёнова выращивает больше 3000 га, или 74% всех посевов льна-долгунца в крае.

По словам работников предприятия, увеличение расценок позволяет на уборке зарабатывать по 6-7 тысяч рублей в день. На данный момент из 3000 га льна убрали только половину. Высококачественный лён остался в Целинном и Троицком районах. На заводе идёт перенастройка оборудования на максимальную выработку, чтобы принимать ежесуточно по 50 тонн тресты и выдавать по 11 тонн льноволокна.