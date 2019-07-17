В Барнауле наконец-то расширят объездную дорогу в районе улицы Кутузова

Новости 11.09.2019 11:05 180

Через несколько дней в Барнауле начнутся работы по расширению участка объездной дороги, о котором общественность просила краевые власти. Кроме того, уже ведутся работы на мосту через реку Барнаулку. Отметим, что для выполнения работ полного перекрытия движения автотранспорта не потребуется.

Запланирована реконструкция отрезка дороги длиной 0,8 км (от моста через Барнаулку до начала примыкания к поселку Кирова). Кроме того, будет модернизирован и сам мост. Следующим этапом станет реконструкция участка протяженностью 4,4 км от Южного тракта (где берет свое начало автомобильная дорога) до моста. Реконструкция моста и дороги будет выполняться в 2019-2020 годах в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края».

Отрезок пути, начиная от моста через Барнаулку, является одним из наиболее перегруженных, особенно в летний период, когда сюда добавляется автомобильный поток из пригорода, и часы пик. Представители Сибирской Ассоциации перевозчиков неоднократно указывали, что данный отрезок дороги необходимо расширять. Недовольны были состоянием дороги и рядовые автомобилисты, которые регулярно добираются по ней до работы, дома или дачи. Здесь нередко имели место случаи нарушения ПДД в части объезда затора по обочине и, в целом, фиксируется достаточно высокий уровень аварийности. Учитывая, что количество автотранспортных средств с каждым годом растет, специалисты прогнозировали ухудшение ситуации с заторами на данной транспортной магистрали.

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В связи с этим, краевое руководство приняло решение о проведении масштабной реконструкции моста и дороги, которую планируется расширить вдвое, то есть, устроить четыре полосы движения вместо имеющихся в настоящее время двух. Об этом «Политсибру» рассказали в региональном Министерстве транспорта.

Значение данной трассы заключается в том, что она напрямую соединяет Южный тракт с улицей Власихинской в обход застроенной части города (по барнаульскому ленточному бору). Еще одной функцией магистрали в обход краевой столицы является пропуск транзитного транспорта (в том числе, грузового), минуя центр города, что позволяет сохранить и «разгрузить» дорожную сеть Барнаула.

Для укрепления основания дороги, на данном участке будет применяться метод холодного ресайклинга. Также планируется использовать материал, который должен обеспечить колееустойчивость дороги на длительный срок.

Холодный ресайклинг — технология укрепления (стабилизации) грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемых в результате дробления асфальтобетонного лома (ФАЛа), различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге. Машины для ресайклинга были разработаны несколько лет назад путём соответствующей модернизации дорожных фрез и машин для стабилизации грунта.

Помимо всего вышеперечисленного, на объекте намерены обустроить автобусные остановки, тротуары и пешеходные переходы. Кроме того, будет установлено барьерное ограждение и освещение. Это позволит выйти на качественно иной (значительно повышенный), уровень безопасности для всех участников дорожного движения.