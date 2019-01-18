Алтайский край сумел «сбить» инфляцию в последний месяц лета

Новости 10.09.2019 17:45 441

В августе в Алтайском крае зафиксирована дефляция в размере 0,2%. Соответствующие данные опубликованы региональным статведомством. Таким образом за восемь месяцев текущего года инфляция в регионе опустилась с 2,9% до 2,7%.

Отметим, что дефляция в августе – это общефедеральный тренд, по РФ снижение цен также составило 0,2%. Такая же ситуация в соседней Новосибирской области. А вот в Республике Алтай цены упали вдвое ниже, чем в среднем по стране – на 0,4%. Ниже - статданные по Алтайскому краю за текущий год.

Снижение цен носит сезонный характер и обусловлено наступлением времени сбора урожая. Так, плодоовощная продукция в Алтайском крае подешевела более чем на 10%. На 4% подешевел сахар, на 0,6% – подсолнечное масло. В целом же продукты питания за последний месяц лета, согласно данным Алтайкрайстата, подешевели на 0,9% (с начала года рост составляет 2,3%). Непродовольственные товары остались на том же уровне, что и в июле (с января по август +1,9%), а вот услуги за последний месяц лета выросли на 0,3% (+4,5% с начала года).

То ли еще будет: инфляция в Алтайском крае за прошлый год подскочила в 2,3 раза Новости 18.01.2019 15:22 Впрочем, в абсолютных значениях цифры не выглядят такими устрашающими 1658

В то же время снизились цены на туристические услуги, что, впрочем, является прямым следствием завершения "высокого" турсезона.

Из других примечательных цифр отметим снижение на 2,2% цен на флеш-накопители USB, на 1,3% – на газовое моторное топливо, на 0,5-0,9% – на стиральные машины, смартфоны, плиты древесностружечные, отдельные виды женской летней обуви и парфюмерию.