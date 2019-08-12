Почему пострадавшие дольщики в Барнауле не получат земельные участки?

Новости 10.09.2019 18:40 378

Барнаульские дольщики не смогут получить обещанные земельные участки вне очереди. Речь идет об обманутых участниках долевого строительства, которые должны были стать владельцами жилья в многоквартирном доме по адресу: проезд Канатный, 46б. Накануне они получили официальный отказ, пишет «ТОЛК».

Еще в 2013 году стройку этого дома приостановили. Здесь обанкротившаяся компания «Сибирь Звезда» планировала возвести 7-этажный жилой дом с газовой котельной на крыше. Число обманутых дольщиков по этому объекту составляет 46 человек, до сегодняшнего дня они толком ничего не добились.

Руководитель строительной организации Михаил Борисов получил шесть лет лишения свободы за мошенничество. Позже недостроенный дом был выставлен на торги и продан за 4 млн 860,5 тысяч рублей. Эти деньги разделили между обманутыми дольщиками. С вложенного в строительство миллиона люди смогли вернуть всего лишь по 50 тысяч рублей.

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Власти дали обманутым людям надежду и начали включать их в очередь на предоставление бесплатных земельных участков. Как выяснилось позже, не все, кто вложился в строительство дома в проезде Канатном, 46б, смогут воспользоваться этим правом.

Председатель комитета дольщиков Алтайского края Лилия Белькова уточнила, что не все участники долевого строительства в проезде Канатном могут встать на учет для бесплатного получения земельных участков.

Одна часть дольщиков включена в реестр кредиторов в деле о банкротстве застройщика, другая часть решением суда признана пострадавшей от действий руководителя строительной компании «Сибирь Звезда».

На данный момент дольщики, которые не были признаны пострадавшими в уголовном деле, сейчас получают отказы на то, чтобы стать претендентами на получение бесплатных земельных участков. Причем «счастливчики», которым удалось добиться этого права, тоже не особо рады, поскольку их ставят в общую очередь, которая насчитывает более 5 тысяч человек, и приоритетом в ней пользуются многодетные семьи.

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Когда дольщики поняли, что со временем их позиции только отодвигаются, они попросили выделить их в отдельную очередь, но получили отказ.