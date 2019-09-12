Сибирские клиенты ВТБ на 40% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

Новости 11.09.2019 19:30 238

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%, причем количество жителей Сибири, выехавших за границу, увеличилось на 43%. Число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на треть по сравнению с прошлым годом, до 6,1 млн. Общий объем трат увеличился до 23,5 млрд рублей. Среди сибирских клиентов ВТБ количество транзакций увеличилось на 40% до 347 тысяч. Всего жители нашего региона потратили за пределами России 1,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью россиян и сибиряков в частности вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ совершили там операции на 3,8 млрд рублей. Далее идут Испания (2,9 млрд руб.), Турция (1,9 млрд руб.), Франция (1,8 млрд руб.) и Германия (1,1 млрд руб.). «Новичком» топ-30 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стала Южная Корея, вытеснив из списка Люксембург. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей).

Третий год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Испании (более 658 тыс. транзакций, что на 28% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Беларусь (651 тыс. транзакций), Турция (501 тыс.), Италия (496 тыс.) и США (366 тыс.).

Расходы туристов из Сибири в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 14%, в ресторанах и барах – на 20%. На 48% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Италии.

А вот покупки в магазинах одежды и обуви, а также объем трат на аренду авто практически не увеличились, но при этом на заправках обороты выросли сразу на 24%.