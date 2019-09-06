Концерт «Ленинграда» стал поводом для нового пикета в Новосибирске

Новости 10.09.2019 16:50 247

В Новосибирске провели пикет против концерта одной из самых скандальных и провокационных в нашей стране групп - «Ленинград», информирует «Коммерсант». В акции, согласованной с городскими властями, участвовали только четыре человека.

Несмотря на то, что хиты «Ленинграда» запрещались на законодательном уровне, интерес к группе по – прежнему огромный. Тысячи поклонников Сергея Шнурова из Новосибирска намерены послушать любимые песни 23 октября на площадке ледового дворца «Сибирь».

Пикет против концерта прошел вечером 9 сентября на площади Ленина рядом с мэрией. По словам пикетчиков, проведение концерта «Ленинграда» нельзя допустить. Дело в том, что участники группировки пропагандируют алкоголь, табак, наркотики, свободные отношения и пошлость, аморальное поведение, а также распространяют ненормативную лексику.

В России намерены запретить продажу алкоголя для лиц, младше 21 года Новости 06.09.2019 7:40 Закон могут принять к Новому году 527

«Свобода слова не должна означать свободу мата. Однако можно сделать вывод, что некоторые чиновники лоббируют продвижение в массовое сознание культуры употребления наркотиков, алкоголя и ненормативной лексики»,— отмечается в листовках, раздаваемых на пикете.

Директор общественной организации «Трезвый город» Николай Федосеев, выступивший организатором пикета, планирует подать заявление в прокуратуру. Общественники призывают неравнодушных жителей Новосибирска «оценить происходящее» и «приложить усилия, чтобы не допустить нравственное растление тысяч новосибирцев на крупнейшей муниципальной площадке города».

Напомним, это не первая попытка «бунта» против концерта «Ленинграда» в Новосибирске. В 2016 году православные активисты требовали от городских властей отменить концерт группы из-за обилия в песнях матерных слов и «пропаганды алкоголизма». Однако «Ленинград» собрал аншлаг в столице Сибири и не отказался от матерных текстов.

Примечательно, ранее православный активист Юрий Задоя инициировал судебное разбирательство в отношении компании-организатора концерта «Ленинграда». За нецензурную брань со сцены лидера группы Сергея Шнурова новосибирский суд оштрафовал компанию на 40 тысяч рублей.