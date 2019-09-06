О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Концерт «Ленинграда» стал поводом для нового пикета в Новосибирске

Новости
247
0

В Новосибирске провели пикет против концерта одной из самых скандальных и провокационных в нашей стране групп - «Ленинград», информирует «Коммерсант». В акции, согласованной с городскими властями, участвовали только четыре человека.

Несмотря на то, что хиты «Ленинграда» запрещались на законодательном уровне,  интерес к группе по – прежнему огромный. Тысячи поклонников Сергея Шнурова из Новосибирска намерены послушать любимые песни 23 октября на площадке ледового дворца «Сибирь».

Пикет против концерта прошел вечером 9 сентября на площади Ленина рядом с мэрией. По словам пикетчиков, проведение концерта «Ленинграда» нельзя допустить. Дело в том, что участники группировки  пропагандируют алкоголь, табак, наркотики, свободные отношения и пошлость, аморальное поведение, а также распространяют ненормативную лексику.

В России намерены запретить продажу алкоголя для лиц, младше 21 года

В России намерены запретить продажу алкоголя для лиц, младше 21 года

Новости

Закон могут принять к Новому году

527

«Свобода слова не должна означать свободу мата. Однако можно сделать вывод, что некоторые чиновники лоббируют продвижение в массовое сознание культуры употребления наркотиков, алкоголя и ненормативной лексики»,— отмечается в листовках, раздаваемых на пикете.

Директор общественной организации «Трезвый город» Николай Федосеев, выступивший организатором пикета, планирует подать заявление в прокуратуру.  Общественники призывают неравнодушных жителей Новосибирска «оценить происходящее» и «приложить усилия, чтобы не допустить нравственное растление тысяч новосибирцев на крупнейшей муниципальной площадке города».

Напомним, это не первая попытка «бунта» против концерта «Ленинграда» в Новосибирске. В 2016 году православные активисты требовали от городских властей отменить концерт группы из-за обилия в песнях матерных слов и «пропаганды алкоголизма».  Однако «Ленинград» собрал аншлаг в столице Сибири и не отказался от матерных текстов.

Примечательно, ранее православный активист Юрий Задоя инициировал судебное разбирательство в отношении компании-организатора концерта «Ленинграда». За нецензурную брань со сцены лидера группы Сергея Шнурова новосибирский суд оштрафовал компанию на 40 тысяч рублей.

Сергей Шнуров зарифмовал барнаульский планетарий

Сергей Шнуров зарифмовал барнаульский планетарий

Новости

В строках Шнурова идет речь о том, что здание Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, вскоре перейдет в собственнос

655

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000