Не только совещаться. Сможет ли ОПАК предлагать законопроекты?

Новости 10.09.2019 17:10 368

Сегодня в АКЗС обсудили вопрос наделения местной Общественной палаты (ОПАК) правом законодательной инициативы, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

ОПАК призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, региональных властей и органов местного самоуправления. В настоящее время занимается выдвижением и поддержкой гражданских инициатив, а также выработкой рекомендаций для органов власти. Права формулировать и выносить на утверждение депутатов собственные законопроекты у нее нет.

Вопрос предоставления ОПАК такого права обсуждается давно. Поднимался он и на майской сессии АКЗС. На сегодняшнем совещании в Парламентском центре зампред ОПАК Евгений Новиков представил законопроект, дополняющий перечень субъектов законодательной инициативы.

«После сессии АКЗС и прозвучавших на ней предложений Общественная палата организовала экспертное обсуждение участия ОПАК в законодательном процессе в качестве субъекта права законодательной инициативы. По результатам полного и всестороннего рассмотрения данного вопроса экспертами было высказано единогласное мнение о необходимости наделить Общественную палату Алтайского края таким правом. Был организован и проведен опрос членов палаты, которые также выразили согласие с идеей предоставления организации права законодательной инициативы», - отметил Евгений Новиков.

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Председатель профильного комитета АКЗС Андрей Осипов согласился, что это будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности системы взаимодействия общества и власти. Прочие участники совещания также поддержали выдвинутую Новиковым инициативу.

Для ее реализации необходимо внести изменения в Устав края и действующие законы о правотворческой деятельности и Общественной палате. Кроме того, потребуется отредактировать и некоторые регламентные нормы. Все эти корректировки могут быть рассмотрены на октябрьской сессии АКЗС.