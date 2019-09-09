Дата инаугурации главы Республики Алтай до сих пор неизвестна

Новости 10.09.2019 16:15 427

Депутаты Госсобрания Республики Алтай до конца сентября проведут заседание, на котором назначат дату вступления в должность избранного главы региона Олега Хорохордина, пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Пока дата первого заседания избранного состава Госсобрания не известна. Предполагаем, что сессию проведем до конца сентября", - сказал сотрудник пресс-центра правительства РА. Именно на первом заседании регионального парламента и будет назначена дата инаугурации Хорохордина.

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Как сообщалось, на выборах главы Республики Алтай 8 сентября победил действующий врио руководителя региона, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин с 58,82% голосов. Основным его конкурентом стал кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, который получил почти вдвое меньшие результаты - 31,64%. Дмитрий Софронов от ЛДПР набрал 6,54% голосов избирателей.

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На выборах в республиканский парламент победу одержала "Единая Россия" с 34% голосов. КПРФ получила 29,5% голосов, ЛДПР - 12,03%, партия "Родина" - 5,38%, "Справедливая Россия" - 5,31%. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", КПСС, "Патриоты России" и "Яблоко" не преодолели пятипроцентный барьер.

Таким образом в состав Госсобрания по спискам прошли представители пяти партий, между ними будет распределено 11 мандатов. ЕР получит 4 депутатских кресла, КПРФ - 3, ЛДПР -2, "Родина" и СР - по 1. Что касается одномандатных округов, здесь победу одержали 19 единороссов, пять самовыдвиженцев, четыре представителя КПРФ, по одному выдвиженцу от «Патриотов России» и «Справедливой России».