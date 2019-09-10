Экс-глава Алтайского следкома может возглавить «мегауправление» на Дальнем Востоке?

Новости 10.09.2019 15:55 3357

Бывший руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев с конца августа получил новую должность: теперь он на правах и.о. возглавляет объединенный следком Хабаровского края и Еврейской автономной области. Между тем по информации Telegram-каналов, накануне Долгалев мог покинуть свой пост.

Еще в 20-х числах августа дальневосточные СМИ писали о том, что следственные комитеты Хабаровского края и ЕАО будут объединены до 1 октября 2019 года. Приказ о реорганизации подписал руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следственный комитет Еврейской автономной области войдет в состав структуры более крупного соседнего субъекта - Хабаровского края. При этом штатная численность полностью не сохранится, части сотрудников из обоих регионов предстоит сокращение. Может быть упразднен и ряд должностей.

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Штатные изменения в настоящее время уже происходят в следкомах и Хабаровского края, и ЕАО. Официальных комментариев от региональных управлений не последовало. Между тем на сайте СКР по ЕАО руководителем все еще значится Олег Доронин. Свой пост он официально занимает с 9 февраля 2018 года.

В то же время на сайте Хабаровского СУ СКР в биографии Евгения Долгалева появилась новая строка - "назначен исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области". Дата и номер приказа при этом не уточняются. Напомним, на Дальний Восток Долгалев перебрался год назад. До этого он на протяжении 6 лет возглавлял СУ СКР по Алтайскому краю.

Слияние двух региональных следкомов на Дальнем Востоке, как оказалось, вовсе не единичный случай. В конце июля Александр Бастрыкин распорядился аналогичным образом реформировать СУ СКР по Хакасии. Его присоединят к Красноярскому следкому. До этого произошло переподчинение ведомства в Севастополе в пользу Крымского управления.

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Любопытно, что на фоне новостей об укрупнении Хабаровского следкома, Telegram-канал "Незыгарь" распространяет информацию о состоявшейся отставке Евгения Долгалева. Якобы его уход может быть связан с уголовным делом экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Между тем СМИ в числе силовиков, которые накануне были массово отправлены в отставку президентом, фамилию Долгалев не упоминают.

Любопытно, что в настоящее время должность председателя Арбитражного суда Алтайского края занимает родной брат Евгения Долгалева, Борис.