Судьбу депутатского мандата в Иркутске определил жребий

Новости 10.09.2019 14:50 189

Впервые в истории Иркутска судьбу мандата в городскую думу определил жребий. На одном из округов два кандидата набрали одинаковое количество голосов, пишет «Континент Сибирь».

Накануне в Иркутске прошли выборы в городскую думу. По предварительным итогам подсчета бюллетеней, 15 из 35 одномандатных территорий выиграли выдвиженцы «Единой России». Еще 7 мест досталось кандидатам КПРФ. Также выиграли кампании 6 самовыдвиженцев. Более того, 3 человека смогла провести «Гражданская платформа». А вот ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПСС - по одному.

Любопытно, на округе № 17 два кандидата набрали равное количество голосов - по 797 у Евгения Семенова от «Справедливой России» и Александра Перевалова от КПРФ.

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В итоге конверт с пометкой «избран депутатом» вытянул Александр Перевалов. Данная процедура предусмотрена законом, но в Иркутске ее проводили впервые.

Последний достался коммунисту, который тянул жребий первым. Эсеру лишь оставалось поздравить соперника с победой на выборах.

Добавим, всего в Иркутской области 8 сентября прошли 68 кампаний в органы местного самоуправления.