Администрация Барнаула распорядилась повысить зарплату муниципальным служащим

Новости 10.09.2019 14:20 20

6 сентября вышло распоряжение администрации Барнаула о повышении зарплаты сотрудникам казенных учреждений на 15%. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Напомним, 30 мая на сессии АКЗС депутаты поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов. На увеличение зарплат работников предприятий и учреждений бюджетной сферы планировалось выделить свыше 1,5 млрд рублей.

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Казенное учреждение - государственное или муниципальное учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Ранее «Политсибру» писал, что по данным Росстата за 2018 год Алтайский край стал единственным регионом Сибирского федерального округа, который вошел в десятку аутсайдеров по уровню зарплат муниципальных служащих.

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На сайте мэрии указано, что оклады повышаются с 1 января текущего года. Контролировать исполнение распоряжения поручено замглавы города по экономической политике Вячеславу Химочке.