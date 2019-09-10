Администрация Барнаула распорядилась повысить зарплату муниципальным служащим

6 сентября вышло распоряжение администрации Барнаула о повышении зарплаты сотрудникам казенных учреждений на 15%. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Напомним, 30 мая на сессии АКЗС депутаты поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов. На увеличение зарплат работников предприятий и учреждений бюджетной сферы планировалось выделить свыше 1,5 млрд рублей.
Инициатива исходила от краевого правительства
Ранее «Политсибру» писал, что по данным Росстата за 2018 год Алтайский край стал единственным регионом Сибирского федерального округа, который вошел в десятку аутсайдеров по уровню зарплат муниципальных служащих.
Данные Росстата о зарплатах чиновников и их плотности в регионах РФ за 2018 год
На сайте мэрии указано, что оклады повышаются с 1 января текущего года. Контролировать исполнение распоряжения поручено замглавы города по экономической политике Вячеславу Химочке.