На Алтае голодный медведь вышел на запах супа к туристам

Новости 10.09.2019 13:50 241

Семейная пара из Тюмени чуть не стала жертвой молодого медведя на Алтае. Туристы незаконно причалили на лодке к заповедному берегу Телецкого озера в районе реки Юрга, не имея на это специального разрешения. Об этом информирует Алтайский государственный природный биосферный заповедник.

Инцидент произошел 7 сентября поздно вечером. «Супруги путешествовали по озеру самостоятельно, на резиновой лодке с небольшим мотором, и не посчитали нужным обратиться по вопросам посещения территории», - говорится в сообщении алтайского заповедника.

Путешественники разбили палатку и стали готовить ужин на газовой горелке. Буквально сразу они услышали шаги и шум, и увидели, как медведь приближается к ним.

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К счастью, благодаря быстрой реакции они запрыгнули в лодку и начали искать место убежища. В итоге туристы добрались до турбазы Эстюба, проехав в ночи в общей сложности 12 километров. Там туристы позвонили в МЧС и полицию.

Заместитель директора по охране Алтайского заповедника Сергей Ерофеев прибыл на место событий на следующий день.

«Судя по следам, медведь был молодой, возраста 3-4 года, он обошел вокруг палатки, вытащил из неё наполовину спальник, опрокинул котелок, доел суп и ушёл» - прокомментировал ситуацию Сергей Ерофеев. Все вещи были собраны и возвращены туристам.

На данный момент все медведи кормятся кедровым орехом, высоко в тайге и их редко можно увидеть на берегах Телецкого озера. Вероятно, таким образом заповедный медведь решил «навести порядок» на своей территории.

Представители заповедника напоминают, что перед поездкой в Алтайский заповедник необходимо заранее ознакомиться с правилами посещения заповедной территории и разрешёнными к посещению маршрутами.