Суд запретил продавать землю на месте «Барнаульского разлома»

Новости 10.09.2019 13:20 463

5 сентября Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил ходатайство комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула к московскому предпринимателю Ирине Агишевой, на которую оформлен участок земли под кофейней «Черный квадрат» в Барнауле.

Комитет просил наложить запрет на любые действия по регистрации права собственности и отчуждению земельного участка 22:64:050584:4 (Партизанская, 60), а также прекратить подачу воды и электроэнергии в кофейню. Предоставление коммунальных услуг суд пресекать не стал, но действия по регистрации земли запретил.

Как уже писал ранее «Политсибру», власти города считают «Черный квадрат» капитальным строением, при том, что территория, на которой расположено заведение, не предусматривает возведения таковых. Поэтому в начале сентября мэрия обратилась в суд с требованием о сносе незаконной постройки. Заседание назначено на 14 октября.

Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом» Новости 03.09.2019 15:15 На месте «Барнаульского разлома» открылась кофейня «Черный квадрат», однако городские власти намерены добиться ее сноса 3315

Напомним, несмотря на то, что владельцем земельного участка числится Ирина Агишева, фактически землей распоряжается Алексей Аболымов, владевший также соседним участком, на котором ранее стоял известный «Барнаульский разлом». Он возражает, что постройка не является капитальной и ссылается на официальное заключение инженера кадастровой палаты.

Через СМИ Аболымов сообщил, что в доказательство "некапитальности" строения готов перевезти его с помощью техники и добавил, что на освободившемся месте поставит шесть туалетов.