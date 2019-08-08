Ограду старинного склепа приняли за часовню 20 века в Барнауле

Новости 10.09.2019 12:20 289

Епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Александр Франц опроверг сведения о том, что археологи нашли останки часовни на месте раскопок на барнаульской площади Свободы в границах улиц Ползунова и Пушкина. Старинное здание находилось в другом месте, пишет «КП-Барнаул».

По сообщениям СМИ, ранее команда археологов во время аварийных раскопок обнаружила части старинной часовни 1909 года.

По словам краеведа, чтобы добраться до фундамента часовни, придется перекопать сквер на пл. Свободы сразу в нескольких местах. Он считает, что за остатки часовни приняли ограды богатых склепов, в которых покоятся знатные горожане 18 века. Примечательно, что в одном из них может быть похоронен Андреас Беэр. Он был значимой фигурой краевой столицы, к слову, под его руководством медеплавильный завод перепланировали в сереброплавильный.

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В свою очередь, инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов рассказал, что работы ведутся строго в зоне аварийных участков, где в дальнейшем будет уложена плитка. Как поступать с найденными остатками ограды и человеческими останками, решать будут коллегиально.

Исследователи выразили уверенность в том, что человеческие останки должны быть захоронены на территории бывшего Нагорного кладбища, в музей их отдавать не стоит.

Результаты раскопок

Ранее сообщалось, дорожники обнаружили несколько захоронений еще летом 2017 года. Гробы с останками жителей 18 века находятся в крайне шатком состоянии, отдельные деревянные элементы буквально рассыпались в руках у исследователей. В 2018 году общественники потребовали проведения археологических раскопок. В этом году рабочие вырыли еще пять гробов с человеческими останками и различными украшениями.

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По данным ученых, в границах площади Свободы также должен покоиться изобретатель Иван Ползунов, но определить его останки будет крайне сложно. Как рассказал Александр Франц, у легендарной личности не было детей, и не было каких-то особых примет. Более того, он не болел никакой болезнью, по которой его можно было бы опознать.

Накануне начались исследования богатых склепов, в одном из которых возможно захоронен Андреас Беэр. Его будет легко опознать, так как известен его потомок в седьмом поколении Николай Беэр, который проживает в Москве. Если археологи найдут останки его предка, он готов приехать в Барнаул, чтобы пройти генетическую экспертизу ДНК.