В Барнауле на аукцион выставили бывший участок IKEA

Новости 10.09.2019 10:50 261

В Барнауле 19 сентября состоится аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3,5 года. Единственным лотом станет гигантский земельный участок, который расположен рядом с пересечением Павловского тракта и улицы Просторной.

Как передает «Алтайский портал недвижимости», в настоящее время территория находится в федеральной собственности и предназначена для строительства торгово-развлекательных центров или объектов общественного питания, а также бытового обслуживания.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 242 761 кв. м. К слову, она в два раза превышает территорию, на которой сейчас расположены по соседству ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен».

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Начальная цена лота (ежегодная арендная плата) – 69 107 259 рублей. Согласно документации, что кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли составляет почти 1,9 млрд рублей.

Известно, что территория озеленена, есть изрытые участки с навалами грунта. Вдоль нее проходит зона волоконно-оптической линии связи «Барнаул-Камень-на-Оби-Славгород» ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

По слухам, именно здесь несколько лет назад планировалось строительство магазина шведской компании IKEA в Барнауле, данная территория якобы входила в перечень потенциальных участков для его размещения.

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Напомним, что землю вдоль Павловского тракта IKEA рассматривала еще в 2007 году и отказалась от нее. Тогда же администрация Барнаула предложила компании еще один участок в поселке Санниково (район города Новоалтайска). Однако договориться сторонам так и не удалось.