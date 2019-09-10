Жены осужденных рабочих АШК сообщают о нарушениях, допущенных следствием

Новости 10.09.2019 11:45 2057

Накануне в сообществе ВК «Инцидент Барнаул» было опубликовано письмо от лица женщины, представившейся супругой одного из бывших сотрудников Алтайского шинного комбината, участвовавших в ОПГ, занимавшейся хищениями с комбината. В письме женщина заявляет, что ее муж невиновен и в подтверждение указывает на многочисленные странности и нестыковки в материалах дела.

Напомним, ранее суд назначил наказание 12 мужчинам – от 3 лет 8 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 24 подсудимым – от 3 до 6 лет лишения свободы условно в зависимости от роли и степени участия.

«Пишу вам с надеждой, что Вы не оставите в стороне мое письмо, мою беду, мою семью! 24 июня 2019 года меня оставили без мужа, а мою дочь оставили без отца <…> Моя жизнь превратилась в кошмар. Мы не понимаем, почему посадили в тюрьму порядочного человека, любящего мужа и папу!», – такими словами начинается текст письма супруги одного из осужденных.

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Много-много вопросов

По словам женщины, когда дело поступило в суд, была назначена судья, которая сразу обнаружила грубые допущенные ошибки в ходе следствия и было подано ходатайство в алтайский краевой суд о том, что в деле допущено много ошибок и его нужно вернуть следователю на доработку. Однако, алтайский краевой суд ходатайство не удовлетворил и направил обратно в Ленинский районный суд Барнаула, назначив совершенно другого судью.

«По какой причине отстранили судью, которая обнаружила не состыковки?», – таким вопросом задается автор письма.

Как утверждает супруга осужденного, в ходе судебного производства было подано ходатайство о налоговой проверке об отчислениях АШК, однако суд его не удовлетворил. Кроме того, в ходе судебного разбирательства была предоставлена бухгалтерская справка о том, что недостачи на АШК нет. После этого иск уменьшили почти вдвое. Сумма иска неоднократно менялась. Звучала сумма и 9 млн, и 97 млн. В итоге всех признали виновными, но при этом иск удовлетворили частично!

«Что очень интересно, предполагаемого руководителя ОПГ вынесли в отдельное судебное производство и осудили еще годом ранее, и он получил условный срок! Почему?!», – вновь задает женщина вопрос, на который нет ответа.

По словам автора письма, под статью попали простые рабочие. Все 37 (по данным «Политсибру» – 36) человек были осуждены за хищение и реализацию готовой продукции АШК на сумму почти 40 млн рублей. 24 человека получили условный срок от 3 до 6 лет. 12 человек получили реальные сроки с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима от 3,8 до 7 лет. И всем присудили выплату ущерба в пользу АШК на различные суммы по непонятным формулам и соотношениям.

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Супруг опубликовавшей письмо женщины осужден на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и выплатой возмещения более 1,8 млн рублей.

«Почему не проверялись наши банковские счета и счета наших родственников? Ведь, если мой муж похитил крупную сумму, то где же деньги? У нас нет дорогостоящего имущества, нет собственного жилья. Наша квартира была куплена за счет средств ипотечного кредита, который нам выплачивать еще 12 лет», – указывает супруга осужденного грузчика.

О себе женщина сообщает, что находится в декретном отпуске по уходу за малолетней дочерью возрастом 1 год и 4 месяца. До ухода в декрет работала в банковской сфере, однако теперь опасается, что после выхода из декрета ее попросят уволиться, поскольку с судимостью близких родственников в банке работать нельзя. Она также отмечает одну из формулировок вынесенного мужу приговора: «[супруга обвиняемого] не лишена возможности обратиться за помощью к близким родственникам, которые проживают в пределах Алтайского края и имеют постоянные источники дохода».

«Откуда они это знают? Ведь никто не запрашивал эти сведения. По факту трудоустроена только моя мама. Родители проживают в деревне и у них нет возможности платить нашу ипотеку и кредит. Я также считаю это нарушением, это придуманные данные, как и большая часть приговора», – еще один повисший в воздухе вопрос.

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Супруга осужденного сообщает, что 20 сентября в 9:00 в Алтайском краевом суде состоится открытое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб. Она призывает читателей «прийти и посмотреть на судей, которые будут решать судьбы молодых парней, у которых за душой ни гроша, а их жёны остались без средств к существованию с малолетними детьми на руках, ипотекой и кредитами!».

«У нашей семьи забрали единственного кормильца на сегодняшний день. А скоро заберут и имущество, которое мы наживали честным трудом с мужем для благополучного будущего нашей дочери. Почему отец не увидит, как растет его ребенок? Как ребенок будет расти без папы? Почему сидит в тюрьме мой муж и еще 11 молодых парней, если недостачи в АШК не выявлено? Помогите, пожалуйста, нам разобраться в этой ситуации!», – восклицает в завершение своего письма женщина.

Также внимание на себя обращает еще одна деталь, заставляющая всерьез задуматься. Жена осужденного упоминает весьма странную формулировку из вынесенного супругу приговора, из которой следует, что он склонен к совершению преступления. И задает логично вытекающий из нее вопрос:

«Вот, скажите мне, как это можно понять, просто посмотрев на человека?».

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Аналогичных заявлений, только более кратких, в комментариях к описанному выше посту, на момент подготовки материала появилось еще четыре. Все – от жен осужденных по данному делу. Приводим их ниже.

Анастасия Казанцева

"Против моего мужа не было доказательств вообще. Первые полгода он вообще работал на другом этаже, и даже физически не мог участвовать в краже, потому что работа шла конвейером. Даже это не учли. Ведомости, кто в какой день работал, тоже не были предоставлены, видеозаписи с камер тоже исчезли. Эксперты, которые были на суде, сказали, что не могут провести экспертизу, потому что АШК не предоставил необходимые для ее проведения документы. На заводе не фиксируются документы о недостаче. У нас тоже кредиты и маленькие дети остались без папы. Нет ни машины, ни дорогой квартиры. Он так же выполнял обязанности свои, а в итоге попал за решётку на 4,8 года. Ни одного доказательства нет. Каким образом? У нас в законе написано, что должны доказать вину на суде. По факту ничего не доказали и посадили. Заводу было выгодно повесить на кого-то эти суммы. Ещё и посадили. Нашли на кого повесить. Обычные грузчики. Ни охрана, ни контролёры не получили реальный срок. А они в первую очередь несут ответственность за все..."

Диана Крутова:

"Мой муж тоже сидит ни за что. По нему в деле и слова не было почти 2 года. Но вдруг под конец судебного процесса нашлись какие-то непонятные и незнакомые люди, которые указали, что муж был в «тот-то день и в тот-то час»... То есть эти люди 2 года не помнили этого, а потом раз и вспомнили . Бред! Просто бред! Такое ощущение, что судьи просто с закрытыми глазами «тыкнули» пальцем на парней. А как жить-то семьям? У нас две дочки 2 и 8. У меня ипотека, кредиты, школа, сад и.т.п. На что кормить детей? Просим помощи вернуть мужей домой. Пусть садят виновных!!! Пусть поднимают дело снова!!! Пусть не рушат семьи!!! Где нам искать защиты, если даже правосудие не на нашей стороне???"

Диана Бектасова:

"Я прошу любую помощь, может, рекомендацию, к кому обратиться. Везде перед нами закрывают двери и делают вид, что все хорошо, нарушений нет… Я прошу каждого не остаться равнодушным, я осталась одна с ипотекой и кучей кредитов, а мой муж сидит, непонятно за что. У нас есть сын 10 лет, мы обычная семья, у меня обычный муж, ранее никогда не привлекался ни к чему. В деле нет доказательств: ни времени кражи, ни количества продукции. По всему заводу стояли камеры, записей нет, стёрли, нам в период обвинения взяли год, а работали они по графику 4/4, данных когда они работали, электронных входов нет – все исчезло".

Марина Попова:

"Мой муж также входит в 12 человек, которых посадили. Он получил 4 года. Мы не молчим все эти месяцы, просто перед нами закрыты все двери – никто не хочет в этом копаться. Типа, такое дело раскрутили – 5 лет трудились,90 томов настрочили, где писали, что неустановленное лицо в неустановленное время украли неустановленный объем продукции, увезли в неизвестном направлении. Просто помогите распространить информацию – это единственное место где нас услышали, это наш шанс!"