Уборка-2019: сколько зерна намолотили алтайские аграрии?

Новости 10.09.2019 11:20 275

Урожай зерна в Алтайском крае оценивается 3 млн тонн. Зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолотили на площади 1,8 млн га или 59%. Об уборочной кампании в регионе рассказал министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

На аппаратном совещании в Правительстве региона отметили, что намолот пшеницы составил 1,69 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, по темпам уборки зерновых в регионе лидируют Родинский, Третьяковский, Завьяловский, Смоленский, Егорьевский, Новичихинский районы. В этих территориях зерновых и зернобобовых культур убрано почти по 70%.

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«Самая высокая урожайность отмечается в Зональном, Смоленском, Советском, Алтайском, Косихинском, Целинном, Бийском, Кытмановском, Петропавловском районах. В названных районах урожайность варьируется от 39 до 25 центнеров с гектара», - говорится в сообщении министерства.

Добавим, по валовому сбору рейтинг возглавляют Родинский, Топчихинский, Зональный, Целинный, Кытмановский, Косихинский районы. Здесь сбор зерна – от 103 тысяч тонн до 92 тысяч тонн.