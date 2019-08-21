АКЗС намерено добиться сохранения «сельской» надбавки к пенсии

Новости 10.09.2019 9:35 190

Законодательное собрание Алтайского края внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий сохранение повышенной материальной поддержки к пенсии ветеранов-аграриев при их переезде в город. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Согласно действующему законодательству, неработающие пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет получают надбавку к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы пенсии только в период проживания в сельской местности.

Парламентарии заявили, что данная норма социально несправедливая, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста.

Алтайским труженикам сохранят надбавку к пенсии при переезде в город? Новости 21.08.2019 17:20 Окончательное слово - за федеральным центром 737

«Граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких», - считают авторы инициативы.

По их словам, пенсионеры также лишаются надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские. Таким образом, законопроект направлен на «устранение социальной несправедливости и улучшение положения людей пенсионного возраста».

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 января 2019 года, размер такой доплаты для пенсионеров по старости и инвалидов первой и второй группы составляет 1333 рублей, для инвалидов третьей группы - 667 рублей.