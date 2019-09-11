Услышать каждого. Губернатор встретился с жителями юго-запада Алтайского края

Новости 10.09.2019 10:10 527

В начале сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил в ходе двухдневной рабочей поездки Кулундинский, Ключевский и Михайловский районы. Здесь он встречался с главами районов, местными политическими активистами, пограничниками, механизаторами и другими жителями.

В Кулунде Виктор Томенко обсудил с главой района Сергеем Балухиным социально-экономическое положение территории, текущую уборочную кампанию и коммунальную инфраструктуру. Балухин поблагодарил губернатора за помощь в ремонте местных котельных (весной их вышло из строя сразу две) и сообщил, что, оказанная правительством финансовая поддержка позволит отремонтировать еще несколько.

Граница на замке

Здесь же глава региона ознакомился с работой контрольно-пропускного пункта «Кулунда», расположенного на границе России и Казахстана. Через него пролегают и железная, и автомобильные дороги. Виктор Томенко встретился с начальником Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю генерал-майором Андреем Карпенко.

По словам Андрея Карпенко, поток людей и грузов, пересекающих государственную границу, в последнее время значительно вырос и пропускной пункт оказался перегружен. Теперь ему требуется техническое переоснащение и модернизация инфраструктуры.

Виктор Томенко сообщил генерал-майору, что со своей стороны Правительство Алтайского края и муниципальные власти окажут необходимую поддержку и поблагодарил пограничников за их службу.

«Взаимоотношения с Пограничным управлением у нас выстроены достаточно тесно. Руководство ведомства принимает самое активное участие в работе различных комиссий, рабочих групп, других коллегиальных органов, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности на территории региона, охраны правопорядка. Ваша служба по охране государственной границы Российской Федерации идет на территории Алтайского края, а значит, круг вопросов, который могут взять на себя Правительство Алтайского края и районные власти, мы будем решать. Рад возможности поблагодарить вас за службу, за тот объем работы, который вы выполняете, за все, что вы делаете для нашей страны и для края», - сказал губернатор.

Также Виктор Томенко пообщался с семьями пограничников, выпускниками пограничных институтов 2019 года, посетил территорию военного городка и возложил цветы к мемориалу «Пограничникам всех поколений».

Где поля, мои поля…

Кроме того, губернатор прямо в полях, где шла круглосуточная уборка урожая, встретился с механизаторами ООО «Мерабилитское» в Кулундинском районе и крестьянского хозяйства Григоренко в Ключевском районе. Виктор Томенко пообщался с механизаторами, расспросил их об условиях работы и ходе уборочной кампании, обсудил с ними перспективы урожая на этот год.

«В степной зоне из-за погодных условий год получился непростым. Пользуясь тем, что с нами работают представители средств массовой информации, мы хотим, чтобы о вас, настоящих героях-тружениках, узнали все в крае», - сказал Виктор Томенко, обращаясь к механизаторам.

Помимо глав районов, пограничников и механизаторов, глава региона провел ряд встреч с гражданами, обращавшимися к губернатору с просьбами о помощи в решении тех или иных проблем. Он внимательно выслушивал всех. В частности, в Ключевском районе к Виктору Томенко обратились с просьбой посодействовать в восстановлении стелы, установленной в память подвига стюардессы Надежды Курченко, родившейся здесь. У губернатора попросили 0,5 млн на реконструкцию стел и помощи с их отгрузкой и доставкой. Глава региона пообещал, что постарается решить вопрос.