Водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовиком на алтайской трассе

Новости 10.09.2019 8:45 319

9 сентября вечером на автодороге «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда», в районе села Малые Бутырки Мамонтовского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль «Мерседес, за рулем которого находился 42-летний водитель, двигался со стороны Барнаула в направлении села Мамонтово. Около 21:00 он столкнулся с грузовиком «Фредлайнер», под управлением водителя 1969 года рождения, движущегося во встречном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции выясняются причины и обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.