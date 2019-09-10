Владимир Путин назначил нового главу МВД Крыма вместо Олега Торубарова

Новости 10.09.2019 8:15 1544

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил 55-летнего генерал-майора полиции Павла Каранду министром внутренних дел Республики Крым. С июля 2019 года Каранда был врио главы МВД региона. Его предшественник Олег Торубаров был уволен со своего поста 11 июля в связи с выходом на пенсию.

В Крыму Каранда с осени 2016 года работал заместителем министра внутренних дел — начальником полиции, пишет "Коммерсант".

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Как уже сообщалось, Олег Торубаров стал начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года. На этой должности он сменил Сергея Абисова. Последние пять лет до назначения в Крым Торубаров занимал должность начальника главка алтайской полиции.

Добавим, ранее распространялась информация об увольнении Торубарова и якобы возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае.

Между тем в июле пресс-служба МВД Крыма сообщила, что Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК. Кроме того, было сказано, что Торубаров на тот момент времени находился в Крыму, являясь пенсионером органов внутренних дел РФ.

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По данным "Политсибру", указ президента (№ 252) об увольнении Торубарова (наряду с еще целым рядом высокопоставленных полицейских) датирован еще 6 июня. Официальное название указа – «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах».

Добавим, что ни на сайте главы государства, ни на официальном интернет-портале правовой информации этот документ до сих пор так и не опубликован.