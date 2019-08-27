Почему барнаульскому гербу не пройти государственную регистрацию

Новости 10.09.2019 7:40 348

Нынешний символ краевого центра не пройдет государственную регистрацию в существующем виде, поскольку не соответствует геральдическим нормам, передают vesti22.tv.

В привычном для барнаульцев гербе допущено сразу две ошибки. Первая – это то, что изображенная на щите рудоплавильная печь названа в сопроводительных документах доменной. Мало кто разбирается в данных нюансах, однако они имеют большое значение. Шахтные двухчастные печи использовались для выплавки серебра, которая производилась, в основном, на Алтае. До открытия местных рудников в Российской Империи наблюдался острый дефицит серебряных монет. Доменные же печи предназначены для выплавки чугуна и особого символизма для Барнаула в них нет

Вторым «камнем преткновения» стало изображение лошади на барнаульском гербе. По геральдическим правилам, это должен был быть конь (ключевой момент – мужской род) – десять лет назад депутаты Барнаульской гордумы исправили ошибку, однако выяснилось, что само наличие лошади на щите оказалось неправильным. Дело в том, что конь – это символ Томской губернии, куда когда-то входили Бийск и Барнаул. Конь в верхней части щита означал подчиненное положение Бийска и Барнаула по отношению к Томску. В настоящий момент эта схема устарела и не соответствует действительности.

Томские депутаты в очередной раз изменили герб города Новости 27.08.2019 12:40 Изменение отдельных элементов необходимо для внесения городских символов в Геральдический регистр РФ 695

В декабре 2016 года депутаты барнаульской думы решили убрать с изображения герба и зелёное поле, и разделительную черту.

На сегодняшний день в Барнауле официально признаны три варианта герба. Приоритетным считается серебряный конь на лазоревом фоне. Животное символизирует движение вперед, преодоление препятствий, силу духа жителей города, их стремление к достижению поставленных целей. Геральдисты данный образ подвергают критике.