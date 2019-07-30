Имущество «Рубцовского мясомбината» выставили на продажу

Старейшее предприятие Рубцовска выставлено на продажу. Речь идет о «Рубцовском мясокомбинате».
На данный момент желающих приобрести объект нет, об этом порталу «вРубцовске.ру» рассказал ответственный представитель комбината.
«Мы не распродаем, а продаем действующее предприятие. Собственники приняли решение о продаже», - подчеркнул представитель мясокомбината.
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Стоит отметить, что история «РМК» начинается 1925 года. В 2015 году предприятие отпраздновало свой 90-летний юбилей и отмечено многочисленными наградами. Продукция предприятия известна во всем Алтайском крае и за его пределами.
Представители мясокомбината добавили, что о закрытии предприятия пока речи не идет, комбинат работает в штатном режиме.
Работникам хлебокомбината будут предложены различные варианты трудоустройства
Имущественный комплекс «Рубцовского мясокомбината» находится на территории площадью 12,9 га, в него входят административные здания, цеха, базы и не только.
Как уже сообщалось ранее, в августе текущего года был продан "Рубцовский хлебокомбинат". Новый собственник пообещал запустить производство хлебобулочных изделий в конце сентября.
Напомним, еще в феврале рубцовский горком КПРФ провел митинг за сохранение ряда ведущих предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации. В их числе и ОАО «Рубцовский мясокомбинат».
В акции приняли участие около 250 человек