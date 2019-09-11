Файер-шоу, конкурсы и народное караоке: как барнаульцы отметили День города

Новости 09.09.2019 18:15 267

7 сентября Барнаулу исполнилось 289-лет. В честь Дня рождения города «Сибирская медиагруппа» организовала праздничные мероприятия для жителей краевой столицы.

На площадке крупнейшего медиахолдинга юга Западной Сибири гости праздника танцевали, пели, участвовали в конкурсах и смотрели красочные шоу.

Учитывая разные предпочтения жителей Барнаула, организаторы включили в программу пять тематических блоков.

Этот год в России признан Годом театра, поэтому первыми на площадке появились актеры Музыкального театра Алтая. Они устроили настоящий перфоманс и показали зрителям семь творческих номеров. Также в театральном блоке состоялся интересный конкурс. Барнаульцы должны были назвать известных творческих личностей Алтайского края. Участники не растерялись и быстро вспомнили Шукшина, Рождественского, Золотухина и других наших соотечественников.

Следующий блок был в семейной тематике. Для участия в конкурсах приглашали родителей/дедушек/бабушек, их детей и внуков. Они водили хороводы, пели песни вместе с фольклорным ансамблем «Песнохорки». О семейных ценностях зрителям рассказала многодетная мама восьмерых детей Светлана Нечаева.

Праздничную программу для детей также организовало агентство недвижимости «Жилфонд». Ребятишки рисовали свою квартиру мечты и раскрашивали картонный домик. Все рисунки поместили на специальный стенд, а участникам дали приятные подарки за их старания. Массу впечатлений дети получили от общения с пушистыми хаски. Все желающие могли сфотографироваться с собаками и даже получить магнитик с распечатанным изображением.

Для любителей двигаться в такт музыке был организован танцевальный блок. На сцене появились профессиональные коллективы: «Вива Данс», «Лариса», «Кубик Рубик», «ДЖУманджи» и другие. Но потанцевать смогли не только профессионалы, но и гости праздника. Они водили танцевальные хороводы, показывали танец живота и цыганочку на сцене – участников наградили сертификатами на посещение аквапарка и занятий по йоге.

Обычно я не участвую в конкурсах, я очень стесняюсь танцевать на сцене, но преодолела свой страх. Приятно было выиграть сертификат на йогу, давно хотела начать на нее ходить, и тут моя мечта исполнилась, – рассказала участница конкурса Светлана.

Кроме того, каждый гость праздника мог сфотографироваться в интерактивной 3D зоне. Готовые изображения всем участникам высылали на электронную почту.

Самые спортивные жители Барнаула показали свои навыки в спортивном блоке. Силачи за одну минуту должны были согнуть и разогнуть железный прут. За свои старания они получили подарочные сертификаты в фитнес-клубы и в магазин спортивных то варов.

Также барнаульцев заставили подвигаться тренера фитнес-клуба «Империя спорта», которые провели для гостей праздника массовую зарядку.

После спортивного блока начался музыкальный, и барнаульцы смогли вживую послушать песни известной в городе кавер-группы ZZ POP.

Мы не ожидали такого количества зрителей на площадке СМГ. Было очень душевно: качественный звук, подпевающая толпа, отличное настроение, которое давали ведущие... Спасибо за праздник! – поделился впечатлениями солист группы ZZ-POP Кирилл Скобелин.

Барнаульцам также дали возможность не только послушать музыкантов, но и самим выйти на сцену и дружно спеть в «народном караоке». Смелые исполнители получили подарки от телеком-оператора «Дом.ru».

Партнером музыкального блока стал автоцентр «РЕАЛ» – официальный дилер автомобилей KIA, Mazda и Subaru в Алтайском крае. Барнаульцы показали свои знания об этих марках машин в специальной викторине, в которой участвовали только обладатели водительских прав. Автолюбители были награждены ценными сувенирами и сервисными картами. Также и дети, и взрослые раскрашивали огромную раскраску. Подарки и раскраска были предоставлены Субару Центр Барнаул – официальным дилером Субару в Алтайском крае

Прохладный вечер наполнился теплом после выступления творческого коллектива «АРМАДА». Огненное шоу стало красивым завершением праздника.