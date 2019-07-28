Барнаулец, чей ребенок утонул из-за опрокидывания автомобиля в реку, предстанет перед судом

Новоалтайским межрайонным следственным отделом СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным правоохранителей, в июне 2019 года мужчина, находясь на берегу реки Алей Калманского района, оставил без присмотра в салоне автомобиля свою 5-летнюю дочь. Транспортное средство пришло в движение и упало с обрыва. Тело ребенка было обнаружено в реке на следующий день, сообщает пресс-служба следкома.
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В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавим, барнаульцу могут назначить исправительные или принудительные работы; ограничение или лишение свободы. Все виды санкций предусматривают наказание сроком до двух лет.