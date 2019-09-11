Очевидцы: на Алтае глава поселения устроил массовое ДТП

Новости 09.09.2019 17:45 515

Накануне в Чемале случилось дорожно-транспортное происшествие: автомобили не поделили перекресток. Примечательно, что, по словам горожан, за рулем находился глава Чемальского сельского поселения Виктор Ромасюк.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, ДТП произошло 8 сентября около 13:05 часов в Чемале, напротив дома №37 по улице Пчелкина.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. Отмечается, что виновником аварии стал 60-летний местный житель на автомобиле «Шевроле Нива». Водитель этого авто на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 69-летнему односельчанину, управлявшему автомобилем Hyundai Solaris и имевшему преимущественное право проезда перекрестка.

В итоге после столкновения иномарки и «Нивы», Hyundai отбросило на полосу встречного движения, где проезжал автомобиль Toyota Camry, в котором находились четыре жителя Барнаула в возрасте от 20 до 22 лет.

Столкновение вышло достаточно жестким, водитель и пассажир автомобиля Hyundai были госпитализированы в Чемальскую районную больницу. Три пассажира Toyota Camry получили рвано-ушибленные раны, им была оказана медицинская помощь, госпитализация молодым людям не потребовалась.

Все водители автомобилей были трезвые, уточнили в правоохранительных органах. По факту ДТП проводится проверка.

Как пишут «Новости Горного Алтая», очевидцы уверяют, что за рулем автомобиля находился глава Чемальского сельского поселения Виктор Ромасюк, он был за рулем «Нивы».