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Очевидцы: на Алтае глава поселения устроил массовое ДТП

Новости
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Накануне в  Чемале случилось дорожно-транспортное происшествие: автомобили не поделили перекресток. Примечательно, что, по словам горожан, за рулем находился глава Чемальского сельского поселения Виктор Ромасюк.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, ДТП произошло 8 сентября около 13:05 часов в Чемале, напротив дома №37 по улице Пчелкина.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. Отмечается, что виновником аварии стал 60-летний местный житель на автомобиле «Шевроле Нива».  Водитель этого авто на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 69-летнему односельчанину, управлявшему автомобилем Hyundai Solaris и имевшему преимущественное право проезда перекрестка.

В итоге после столкновения иномарки и «Нивы», Hyundai отбросило на полосу встречного движения, где проезжал автомобиль Toyota Camry,  в котором находились четыре жителя Барнаула в возрасте от 20 до 22 лет.

Столкновение вышло достаточно жестким, водитель и пассажир автомобиля Hyundai были госпитализированы в Чемальскую районную больницу. Три пассажира Toyota Camry получили рвано-ушибленные раны, им была оказана медицинская помощь, госпитализация молодым людям не потребовалась.

Все водители автомобилей были трезвые, уточнили в правоохранительных органах. По факту ДТП проводится проверка.

Как пишут «Новости Горного Алтая»,  очевидцы уверяют, что за рулем автомобиля находился глава Чемальского сельского поселения Виктор Ромасюк, он был за рулем «Нивы».

Автор: Политсиб.ру

Фото: МВД по Республике Алтай

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