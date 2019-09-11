Алтайский СПИД центр принял участие в межведомственных выездных семинарах

Новости 10.09.2019 12:50 173

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Алтайского края 3 и 5 сентября состоялись выезды краевых специалистов в муниципальные образования Усть – Калманского и Смоленского районов для проведения семинаров по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ - инфекции.

В межведомственных выездных семинарах по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ - инфекции приняли участие специалисты Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РФ по Алтайскому краю, Алтайского наркологического диспансера, Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с секретарем антинаркотической комиссии Администрации Алтайского края Обиденко Анной Васильевной.

Вопросы профилактики наркомании и ВИЧ – инфекции, сложившаяся ситуация по указанным проблемам и пути их решения обсуждались на встречах с участниками.

В обсуждении рассматриваемых тем приняли участие заместители глав Администрации районов, председатели поселковых советов, представители местного образования, социальной службы, здравоохранения, инспекции по делам несовершеннолетних, милиции, и т.д.

Врач-эпидемиолог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Федина рассказала эпидситуцию и основные сведения по ВИЧ – инфекции, обозначила основные направления профилактической работы, исходя из сложившейся ситуации по ВИЧ - инфекции и представила методический материал по профилактике ВИЧ - инфекции в помощь специалистам на местах.

10 и 11 сентября текущего года межведомственные семинары по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ - инфекции пройдут в Залесовском и Завьяловском районах.