Алтайские специалисты рассказали о вреде антибиотиков в пищевых продуктах

Новости 10.09.2019 9:05 161

В практике животноводства в терапевтических целях используют различные ветеринарные препараты, в том числе антибактериальные средства (стрептомицин, пенициллин, тетрациклин, сульфаметазин и другие), но не всегда выполняется условие обязательной выдержки животных перед убоем до полного вывода остатков антибиотиков из организма животного. В результате в мясе, поступающем в продажу или на переработку, содержатся остаточные количества ветеринарных препаратов, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека при их хроническом поступлении.

Остатки антибиотиков и сульфаниламидов, попадающие в пищевые продукты животного происхождения и далее, в организм человека, угнетают микрофлору кишечника, провоцируют дисбактериоз, проявления аллергического характера, вторичные грибковые инфекции, снижают сопротивляемость организма, могут провоцировать нарушения функции почек и кроветворных органов. Имеются сведения о гемотоксичности и канцерогенных свойствах некоторых сульфаниламидных препаратов, мутагенные и канцерогенные свойства обнаружены также у нитрофуранов.

Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, приводит к угнетению микрофлоры кишечника, может спровоцировать дисбактериоз, вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, вызвать тошноту, рвоту, расстройства функции кишечника, изменения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов. Особенно чувствительны к препаратам тетрациклиновой группы беременные, дети раннего возраста, лица, страдающие болезнями печени и почек.

В настоящее время для скрининга антибиотиков применяется удобный и быстрый иммуноферментный метод анализа (ИФА, ELISA), являющийся официальным методом контроля продуктов животного происхождения, принятым в странах Евросоюза. Для подтверждения количественного содержания антибиотиков применяется метод высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС).

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования пищевой продукции и кормов на наличие антибиотиков методами ИФА и ВЭЖХ.