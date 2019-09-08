«Голосов столько, сколько рукопожатий»: алтайские единороссы рассказали о прошедших выборах

Новости 09.09.2019 17:10 307

Сегодня в Барнауле состоялась пресс-конференция регионального отделения «Единой России». На ней присутствовали секретарь реготделения партии Александр Романенко и руководитель исполкома краевого отделения Денис Голобородько.

На конференции были озвучены результаты, достигнутые ЕР в ходе прошедшей избирательной кампании. Александр Романенко сообщил, что кандидаты от «Единой России» получили 222 муниципальных мандата. Он отметил, что, хотя по меркам края, это величина небольшая, однако в сравнении с прочими субъектами РФ это ощутимое достижение, которое партию очень порадовало.

«Мы всегда стараемся сравнивать с предыдущим годом. Почти 75% мандатов – это хороший результат, в 2017 было 72%. Нам важно было сохранить статус-кво в АКЗС и Бийской гордуме. Компании были тяжелыми, напряженными, но мы их отработали планово», – отметил Денис Голобородько.

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Александр Романенко рассказал о стратегии, применявшейся «Единой Россией» в ходе избирательной компании.

«Во-первых, была поставлена задача представить на все участки и мандатные округа своих кандидатов, что мы практически и сделали. Также, в этом году высок процент самовыдвиженцев и мы сразу говорили, что там, где такие кандидаты поддерживаются населением, мы не будем вести жесткую конкуренцию. Мы вели разъяснительную работу в части того, что уже сделано партией для социально-экономического развития, таким образом показывая, что мы – не лозунговая партия, а партия реальных дел. Достижения действительно есть, надо просто смело об этом говорить», – пояснил Романенко.

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Денис Голобородько добавил, что одним из ключевых элементов стратегии стал упор на личные встречи с избирателями.

«Если говорить кратко, то голосов столько, сколько рукопожатий. Это важно на сегодняшний день – общаться непосредственно с избирателем. Личные встречи, новые методы коммуникации, в том числе, с лидерами общественного мнения, с нашими сторонниками – все это дало результат. Это тренд на сближение с населением, данная тенденция будет прирастать», – сказал руководитель исполкома.

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По словам секретаря реготделения ЕР, в целом, результаты избирательной кампании совпали с прогнозируемыми, хотя и наблюдались иногда некоторые исключения. В отдельных округах борьба была достаточно тяжелой и в партии допускали возможность поражения своих кандидатов, однако негативные тренды удалось переломить, благодаря как раз применению стратегии увеличения контактов с избирателями.Спикер также отметил, что и к подбору кандидатов партия подошла очень тщательно, внимательно рассматривая каждого претендента.

«Когда мы формировали пул наших кандидатов (я имею в виду Бийск, Барнаул, одномандатный округ Кулунда-Ключи-Табуны-Михайловка) мы достаточно глубоко анализировали их способности – не просто так, по мановению волшебной палочки все происходило», – рассказал Александр Романенко.

Общая встреча новых народных избранников может состояться на следующей неделе, после прохождения ими всех необходимых формальностей.