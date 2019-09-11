Программа «Стальное дерево» помогла реконструировать спортивную площадку в Заринске

Новости 09.09.2019 19:30 315

Сотрудник Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Сергей Гаар в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» открыл обновленную спортивную площадку на стадионе лицея «Бригантина» Заринска.

Сергей и команда волонтеров установили баскетбольные щиты, нанесли разметку для игры в баскетбол и волейбол и обновили прыжковую зону. Асфальтированную площадку расширили и выровняли, на нее положили новое бесшовное резиновое покрытие, которое сделало занятия спортом комфортными и безопасными.

В день открытия провели турнир по стритболу для детей и взрослых, в котором приняли участие десять команд.

Осуществлению проекта помогали благотворительный фонд «Милосердие», руководство лицея «Бригантина», администрация Заринска и депутаты Заринского горсобрания, волонтеры и спортсмены баскетбольного клуба Заринск-Баскет». Видеосюжет по ссылке.

«Мы помогли оснастить лицей «Бригантина» современной спортивной площадкой для детей и их родителей. При ее создании во главу угла мы ставили безопасность и комфорт юных спортсменов. Все элементы многофункциональной площадки соответствуют этим требованиям», - рассказывает Сергей Гаар.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.