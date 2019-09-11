В Барнауле стали заботиться о безопасности детей вдвое чаще

Новости 09.09.2019 16:30 256

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» подвел итоги продаж гаджетов перед началом учебного года в Алтайском крае и выяснил, что в конце августа и первые дни сентября в барнаульских салонах вдвое «взлетел» спрос на детские часы с функцией определения местонахождения ребенка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года барнаульцы стали покупать детские часы в два раза чаще. На это повлиял выход новых доступных моделей, широкая рекламная компания и маркетинговые акции. В августе 2019 года продажи часов для детей выросли на 40% по отношению к июлю 2019 года. Средняя стоимость этой категории гаджетов за год упала на 30% до 2200 рублей. Самыми популярными производителями детских часов среди барнаульских родителей стали Elari и Кнопка жизни.

Кроме того, традиционный рост накануне 1 сентября показали бюджетные смартфоны. Их продажи в Барнауле выросли на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего в августе 2019 года увеличился спрос на недорогие устройства в ценовых категориях от 5 до 10 тысяч и от 10 до 20 тысяч рублей. Их стали покупать на треть больше, чем в июле 2019 года. Самыми востребованными «школьными» смартфонами в Барнауле оказались Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50 и Honor 10 Lite.

Известно, что перед началом учебного года вырос спрос и на планшетные компьютеры. По сравнению с прошлым годом спрос на них остался на прежнем уровне, а по сравнению с июлем 2019 года он подрос на 20%. Как правило, пользователи выбирают доступные устройства стоимостью до 10 000 рублей. Среди самых популярных у барнаульцев планшетов оказались Huawei Mediapad T3 7 и ряд моделей от Irbis с 7 и 10-дюймовыми экранами.