Каменского депутата Евгения Найдена уличили в вип-охоте без лицензии

Группа браконьеров была задержана в Каменском районе, среди охотников оказался депутат районного собрания Евгений Найден. В конечном счете, данные о возможной причастности к охоте депутата, подтвердились.
Как пишут «Каменские известия», рейд проводили 31 августа – 1 сентября на территории Гоноховского сельсовета. В мероприятии участвовали представители полиции, лицензионно-разрешительной службы, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Как отметили специалисты, охота на животное может проводиться только со специальной лицензией, которого у мужчин не было.
«Я сам выдаю лицензии, поэтому мне известны все передвижения охотников. Подъехали, обнаружили вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки — две кучи утиного пуха. Среди охотников я узнал Евгения Найдена», – рассказал директор охотничьего хозяйства «Гоноховское» ВОО СибВО ОСОО Николай Умаров.
По его словам, участники незаконной охоты отказались предоставить автомобиль для досмотра. Причем депутат Евгений Найден поспешно сел в автомобиль и скрылся. Глава охотхозяйства вместе с участковым бросились вслед за народным избранником, а также привлекли к погоне экипаж ГИБДД.
Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября
«В определенный момент он оторвался от преследования, и мы потеряли автомобиль из виду в районе борка близ Обского. Через некоторое время мы обнаружили автомобиль, в котором скрывался подозреваемый в браконьерстве Евгений Найден», - рассказал подробности происшествия Николай Умаров.
Однако в машине депутата не обнаружили ни оружия, ни трофеев. «Браконьерская эпопея» продолжилась на следующий день. В течение нескольких часов сотрудники охотничьего хозяйства караулили Евгения Найдена и его гостей, которые находились в лодке на озере.
В итоге подозреваемых мужчин задержали по «горячим» следам. В ходе рейда были составлены административные протоколы, изъяты три единицы оружия.
Все привет семье, сушите сухари..............
эту семью как цыган в советское время нужно выселить куда нибудь подальше от людей. Один алешка еще остался незамараный. хотя и его уже скоро начнут в акзс посылать нахер. То батю отмазывает и пиарит накануне суда, то за младшенького анус рвет. Ксчастью несильно ибо младшенького все таки посадили. То за местного дурака кашицина бегает просит что бы край вступился. Сейчас еще оболдуй и позор семьи женька хлопот подкинул. Если так все семью постоянно вытаскивать никакой жопы не хватит.
"Глава охотхозяйства вместе с участковым бросились вслед за чиновником" - не является депутат чиновником. Раньше квалификация журналистов была выше.