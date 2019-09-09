Каменского депутата Евгения Найдена уличили в вип-охоте без лицензии

Новости 09.09.2019 15:10 1320

Группа браконьеров была задержана в Каменском районе, среди охотников оказался депутат районного собрания Евгений Найден. В конечном счете, данные о возможной причастности к охоте депутата, подтвердились.

Как пишут «Каменские известия», рейд проводили 31 августа – 1 сентября на территории Гоноховского сельсовета. В мероприятии участвовали представители полиции, лицензионно-разрешительной службы, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как отметили специалисты, охота на животное может проводиться только со специальной лицензией, которого у мужчин не было.

«Я сам выдаю лицензии, поэтому мне известны все передвижения охотников. Подъехали, обнаружили вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки — две кучи утиного пуха. Среди охотников я узнал Евгения Найдена», – рассказал директор охотничьего хозяйства «Гоноховское» ВОО СибВО ОСОО Николай Умаров.

По его словам, участники незаконной охоты отказались предоставить автомобиль для досмотра. Причем депутат Евгений Найден поспешно сел в автомобиль и скрылся. Глава охотхозяйства вместе с участковым бросились вслед за народным избранником, а также привлекли к погоне экипаж ГИБДД.

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«В определенный момент он оторвался от преследования, и мы потеряли автомобиль из виду в районе борка близ Обского. Через некоторое время мы обнаружили автомобиль, в котором скрывался подозреваемый в браконьерстве Евгений Найден», - рассказал подробности происшествия Николай Умаров.

Однако в машине депутата не обнаружили ни оружия, ни трофеев. «Браконьерская эпопея» продолжилась на следующий день. В течение нескольких часов сотрудники охотничьего хозяйства караулили Евгения Найдена и его гостей, которые находились в лодке на озере.

В итоге подозреваемых мужчин задержали по «горячим» следам. В ходе рейда были составлены административные протоколы, изъяты три единицы оружия.