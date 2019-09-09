«Одно дело – участвовать в выборах, другое – тащить этот воз на себе»: политологи о феномене ЕДГ-2019

Новости 09.09.2019 16:00 1320

Выборы губернаторов в российских регионах, прошедшие в Единый день голосования, обошлись без неожиданностей. В каждом из 16 субъектов по результатам подсчета как минимум 93% протоколов, лидирует действующий глава. Поскольку каждый кандидат набирает более 50% голосов, вторых туров, скорее всего, не будет.

Не принесли особых сюрпризов и выборы в 13 региональных парламентов (за исключением Хабаровского края, где "Единая Россия" заняла третье место), а также мэров в трех российских городах.

В Алтайском крае на этот раз не было крупных кампаний, в целом же выборы в регионе прошли под знаком доминирования "партии власти". "Политсибру" попросил экспертов оценить итоги ЕДГ-2019.

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Михаил Литвинов, политолог:

"Уверенное прохождение всех назначенных врио в губернаторы обусловлено двумя причинами. Первая – это низкая явка избирателей. При низкой явке побеждать легче. Вторая причина – после провальных кампаний врио на предыдущих выборах, была сделаны правильные выводы. Стало ясно, что назначить человека и ждать, что все за него проголосуют, недостаточно – нужно еще и поработать, проявить активность, что и было проделано. Именно эти факторы стали залогом победы Олега Хорохордина на выборах главы Республики Алтай. Был ли у оппозиции какой-то шанс хотя бы довести дело до второго тура? Конечно был, он всегда есть. Другое дело, как этим шансом пользоваться и насколько оппозиции эта победа на выборах в действительности нужна. Ромашкин участвовал во многих избирательных кампаниях, однако ни в одной из них не проявлял особого рвения. То есть, активность, конечно, была и довольно бурная, но нацелена она изначально не на победу. Одно дело – участвовать в выборах, совсем другое – победить и тащить этот воз на себе. А тащить-то как раз мало кто хочет. Это такой парадокс наших избирательных дел. Выборы в сельсоветах и небольших поселениях очень сильно отличаются от остальных выборов. Здесь партийная принадлежность абсолютно неважна, здесь важны персоналии, поскольку люди друг друга знают лично. Оппозиция потеряла свое влияние в этом сегменте, потому что здесь громких заявлений недостаточно – нужно проводить реальную работу. А на это нужны ресурсы и достаточная поддержка отделений, в том числе, финансовая. Почему «Единая Россия» победила на довыборах в АКЗС, а также Барнаульскую и Бийскую думы? Здесь тоже, на мой взгляд, сыграла роль слабая активность оппозиции. Весна-осень – это традиционный период активности оппозиционных партий, однако этого не наблюдалось даже на уровне края. Полагаю, у них есть серьезные внутренние проблемы, которые и проявились на выборах".

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Ярослава Шашкова, политолог:

"О причинах (побед действующих глав – прим. ред.) сложно говорить – ситуации везде разные. Во-первых, конечно, из предыдущей кампании были извлечены уроки и на выборы более активно мобилизировался электорат. Второй причиной стало отсутствие на политическом поле фигур, которые могли бы составить серьезную конкуренцию врио. К тому же, их с помощью различных механизмов, постарались нейтрализовать. Кто-то не был допущен к выборам изначально, кто-то снял свою кандидатуру в процессе. По поводу избирательной кампании в Горном Алтае многого сказать не могу – здесь надо четко представлять ситуацию в республике. Однако победа Хорохордина отличается тем, что существующие в Республике Алтай проблемы не решились, а просто оказались временно «заморожены». Главный вопрос – не то, как он победил, а «что будет дальше?» Регион обладает многими местными особенностями: культурными, этническими, политическими. Оппозиция там представляет не только политические силы, но и местные этнические кланы. Однако, объединиться и выставить консолидированного кандидата им не удалось, поскольку к каждому кандидату возникали претензии у остальных. Хорохордин ситуацией не владеет, это не его победа, а показатель разобщенности оппозиционных сил. Победа «единороссов» на местных довыборах в Алтайском крае обусловлена тем, что осенью активность избирателей ниже, поскольку это – разгар сельскохозяйственных работ. Таким образом, это выбор пришедших на выборы, а не электората. Тут весь вопрос в том, насколько способны кандидаты мобилизовать своих избирателей".

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Юрий Чернышов, политолог:

"Почему в прошедшей избирательной кампании все врио глав регионов победили на выборах? Тут одним из основных факторов стали политические технологии (досрочные отставки, назначение врио губернаторов, использование административного ресурса и т.д.). Население особого интереса к выборам не испытывает, однако, поскольку какой-то губернатор все-таки нужен, зачастую голосуют за того, кого порекомендовали «сверху». Для серьезной протестной активности нужны веские причины – фигура врио должна быть совсем уж одиозной, чтобы против него развернулась масштабная борьба. Такого на прошедших выборах не наблюдалось. Что касается Республики Алтай, то там существует целый клубок проблем, вызванных, в том числе, этнической неоднородностью региона. Довольно активны в республике представители левых сил. Там выборы традиционно проходят неоднозначно, поэтому невысокий относительно других регионов процент голосов у врио был ожидаемым. Что касается местных выборов – люди по опыту сейчас знают, что оппозиционные кандидаты вряд ли смогут добиться какого-то улучшения их жизни. Даже когда иногда такие проходили во власть, у них зачастую начинались проблемы. Некоторые в итоге оставляли свои посты, а некоторые просто переходили в «партию власти». Если есть адекватный провластный кандидат, то он способен хоть как-то пролоббировать местные интересы, поэтому бывает более выгоден с прагматической точки зрения. Плюс, традиционно низкая явка на местные выборы сыграла свою роль. Вообще, выборы у нас сейчас не до конца выполняют свою функцию выражения воли массы избирателей – слишком много вокруг них манипуляций".

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Ниже приводим предварительные результаты губернаторских выборов в 16 субъектах РФ. Главы регионов ранжированы по проценту полученных голосов, начиная с наибольшего.

Забайкальский край — Александр Осипов (89,61%);

Калмыкия — Бату Хасиков (83,66%);

Башкирия - Радий Хабиров (82,03%);

Курская область - Роман Старовойт (81,07%);

Курганская область — Вадим Шумков (80,86%);

Ставропольский край — Владимир Владимиров (79,65%);

Волгоградская область — Андрей Бочаров (76,81%);

Астраханская область — Игорь Бабушкин (75,64%);

Челябинская область - Алексей Текслер (69,33%);

Липецкая область - Игорь Артамонов (67,29%);

Оренбургская область - Денис Паслер (65,94%);

Санкт-Петербург - Александр Беглов (64,68%);

Вологодская область — Олег Кувшинников (60,82%);

Мурманская область - Андрей Чибис (60,07%);

Республика Алтай - Олег Хорохордин (58,82%);

Сахалинская область - Валерий Лимаренко (56,15%).