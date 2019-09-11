Зачем производителю дихлофоса «Алтайвитамины»?

Новости 09.09.2019 13:50 384

Вопрос продажи бийского предприятия «Алтайвитамины» ставропольскому концерну «Арнест» в настоящий момент обсуждается между собственниками. Об этом сообщил «Бийский рабочий», «Алтайвитамины» комментировать информацию не стали.

Основная деятельность «Арнеста» – производство веществ в аэрозольных баллончиках. Такая же тара используется и на «Алтайвитаминах». Пять лет назад «Алтайвитамины» вошли в состав учредителей компании «Линхардт-Алтай», производящей алюминиевые тубы и аэрозольные баллоны для нужд фармацевтической и косметической промышленности в Бийске. На тот момент подобное производство в России было развито слабо, большинство производителей выпускали подобную тару лишь для собственных нужд, а ввоз импортных баллонов обходился слишком дорого.

«Арнест» специализируется как раз на тубах и баллонах. Предприятие выросло на базе невинномысского завода бытовой химии, производившего дихлофос. В 1993 году завод был приватизирован и переименован в «Арнес». С 1999 года председателем Совета директоров ОАО «Арнест» стал Алексей Сагал. В 2007 году было приобретено второе производство – «Аэрозоль-Новомосковск».

Сейчас предприятие выпускает средства для волос, гели для душа, жидкое мыло, освежители воздуха, полироль, средства для стирки, кондиционеры для белья, средства для ухода за обувью и все тот же дихлофос. Производство своей продукции на базе «Арнеста» ведут и мировые компании «Хенкель», «Лореаль», «Колгейт», «Орифлейм» и прочие. Лекарственных препаратов в этом списке пока нет.

Напомним, предприятие «Алтайвитамины» было создано в 2001 году на базе Бийского витаминного завода. Среди основных держателей – гендиректор Юрий Кошелев с долей 47,4% и Дмитрий Кошелев с долей 4,3%, а также Елена Бурова из Ульяновска, владеющая 30% акций.