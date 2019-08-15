Следком начал проверку по факту пропавшего месяц назад вертолета Ми-2

Новости 09.09.2019 13:15 206

Следователи проводят проверку по факту обнаружения вертолета Ми-2 около города Дудинка Красноярского края. Об этом информирует Западно-Сибирское управление на транспорте СКР.

Выяснилось, что два дня назад в 25 км от Дудинки были найдены обгоревшие части вертолета с человеческими останками. На борту находились три мужчины.

«Будут проведены генетические экспертизы, после которых определим, кто находился на борту»,- прокомментировала «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления, полковник юстиции Наталия Яковлева.

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По предварительным данным, обнаруженный вертолет пропал вечером 11 августа 2019 года. Он вылетел с территории продовольственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа в направлении Дудинки. Однако вертолет бесследно исчез.

В СК подчеркнули, что полет не был согласован. Вылет был осуществлен без проведения оценки летной годности, без уведомления служб организации воздушного движения и без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации. В пункт назначения воздушное судно не прибыло.

«По факту безвестного исчезновения вертолета МИ-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом на транспорте уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следственная группа проводит осмотр места происшествия.