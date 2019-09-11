«Росводоканал Барнаул» благоустроил участок в туристическом кластере

Новости 09.09.2019 12:46 254

В честь 100-летия со дня пуска первого водопровода в краевой столице «Росводоканал Барнаул» благоустроил и озеленил один из уголков в туристско-рекреационном кластере «Барнаул – горнозаводской город».

На пересечении проспекта Ленина и улицы Максима Горького ранее была небольшая клумба с цветами, а автомобилисты использовали это место как парковку. Сейчас здесь высажен газон, обустроена клумба, в дизайне которой использованы многолетние злаковые растения – пальмолистная осока, колосняк, луговник, и композиции из камней. Посажены яблони и спиреи, которые через несколько лет станут настоящим украшением участка.

«Получилось очень гармоничная, радующая взгляд композиция, которая стала логичным продолжением благоустройства территории туристического кластера», - отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Для водоканала выбранное место значимо еще и потому, что первые километры водопровода, проложенные 100 лет назад, проходили как раз в этом районе – по Московскому проспекту (ныне – проспект Ленина).