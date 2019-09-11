«Росводоканал Барнаул» благоустроил участок в туристическом кластере

В честь 100-летия со дня пуска первого водопровода в краевой столице «Росводоканал Барнаул» благоустроил и озеленил один из уголков в туристско-рекреационном кластере «Барнаул – горнозаводской город».
На пересечении проспекта Ленина и улицы Максима Горького ранее была небольшая клумба с цветами, а автомобилисты использовали это место как парковку. Сейчас здесь высажен газон, обустроена клумба, в дизайне которой использованы многолетние злаковые растения – пальмолистная осока, колосняк, луговник, и композиции из камней. Посажены яблони и спиреи, которые через несколько лет станут настоящим украшением участка.
«Получилось очень гармоничная, радующая взгляд композиция, которая стала логичным продолжением благоустройства территории туристического кластера», - отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула.
Для водоканала выбранное место значимо еще и потому, что первые километры водопровода, проложенные 100 лет назад, проходили как раз в этом районе – по Московскому проспекту (ныне – проспект Ленина).
«В то время водопровод означал повышение уровня жизни и комфорта для барнаульцев. Обустраивая участок в историческом центре, мы преследовали похожую цель – сделать город благоустроеннее, красивее и привлекательнее для его жителей. Надеемся, что мы ее достигли и наш подарок придется по душе всем горожанам. Мы специально приурочили его сразу к двум датам – 100-летию водопровода и Дню города», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.