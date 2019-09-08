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Новосибирские единороссы получили большинство мандатов на выборах

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В Новосибирской области 8 сентября состоялось голосование по 28 кампаниям, по результатам которых избран 71 депутат муниципального уровня, избрано две главы муниципальных образований. Об этом сообщила «Интерфаксу-Сибирь» председатель облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в понедельник.

«Без учета города Новосибирска замещено 70 депутатских мандатов, абсолютное большинство - 61 мандат получили кандидаты от «Единой России», 7 мандатов - ЛДПР, один - КПРФ, один - кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Выборы прошли в штатном режиме», - прокомментировала Ольга Благо.

По ее словам, выборы прошли на территории 18 муниципальных районов и Новосибирска, в котором был переизбран мэр Анатолий Локоть (КПРФ).  Он набрал 50,25% голосов.

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Известно, что средняя явка по области без учета Новосибирска составила 36,98%.

Добавим, на довыборах в горсовет Новосибирска по округу N12 победил единоросс Павел Чернышев, набравший более 28%. Также главой Филипповского сельсовета также избран «единоросс» с результатом более 94%.

Автор: Политсиб.ру

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