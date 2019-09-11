В учебных заведениях Барнаула проходит акция «Неделя адаптации»

Новости 09.09.2019 11:10 664

Начало учебного года знаменуется проведением акции «Неделя адаптации» (Акция) в учебных заведениях города Барнаула. Специалисты краевых медицинских учреждений, МВД РФ по Алтайскому краю и некоммерческих организаций, работающие по вопросам профилактики социально – обусловленных заболеваний и здорового образа жизни проводят встречи со студентами - первокурсниками колледжей, вузов, рассказывая им о существующих социальных проблемах в молодежной среде, о путях их решения и личной ответственности.

Цель акции – адаптация первокурсников к новым условиям проживания, знакомство с правилами общественного порядка, нормами поведения, профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни.

«Неделя адаптации» начала свою работу со 2 сентября и продлится по 13 сентября текущего года. Принимают участие в ней специалисты Краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Краевого центра медицинской профилактики, краевого наркологического диспансера. Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и инспекция по делам несовершеннолетних МВД РФ по Алтайскому краю, общественная организация по борьбе с экстремизмом, реабилитационные центры.

За прошедшую неделю специалисты Краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом побывали в 9 различных учебных заведениях города: Алтайский государственный институт культуры, Барнаульский базовый медицинский колледж, Алтайский краевой колледж культуры и искусств, Барнаульский лицей железнодорожного транспорта и др. Охвачено мини - лекциями по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции более 800 первокурсников, в учебные заведения переданы тематические информационные буклеты и плакаты.