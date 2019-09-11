Подарок ко Дню города: как преобразилось историческое здание в Бийске

Новости 09.09.2019 11:55 309

Архитектурные объекты формируют культурное наследие, которое переходит от поколения к поколению. В последнее время историческая часть Бийска становится все более привлекательной. Накануне еще на одном памятнике прошлого столетия – появилась архитектурно-художественная подсветка.

Речь идет о двухэтажном доме купца Васенёва. Особняк построен больше ста лет назад в модном тогда старорусском стиле. Организация архитектурного освещения фасадов исторических зданий, культурных памятников – это отличная возможность выделить силуэт объекта или подчеркнуть его индивидуальность в темное время суток. Такой подарок всем жителям и гостям Бийска сделал депутат государственной Думы Александр Прокопьев.

Глава Бийска Александр Студеникин отметил, что в преображении города активно помогает бизнес, предприятия, организации города. «Вот одно из зданий дом общественных объединений, была выполнена подсветка при финансовой поддержке фонда Александра Прокопьева», - прокомментировал мэр наукограда.

Между тем на архитектурную подсветку дома купца Васенёва у специалистов ушло три дня. Прежде чем приступить к монтажным работам, был разработан дизайн проект. Он необходим для того, чтобы правильно расположить элементы освещения и создать игру света и теней.

По словам начальника монтажной бригады компании «Энергосберегающие технологии» Сергея Бабичева, в общей сложности было установлено 43 прожектора, 8 из которых на куполе, все остальные расположены по двум сторонам фасадов.

Работы по установке архитектурно-художественной подсветки в Бийске будут продолжены. Планируется в ближайшее время обновить Успенский кафедральный собор и особняк братьев Мезенцевых.

«Подсветка фасадов способна преобразить пространство города в темное время суток. Эту тему мы обсуждали летом с Александром Студеникиным. Он обратился с просьбой сделать архитектурно-художественную подсветку дома купца Васенёва. И хорошо, что все успели сделать ко Дню города», - рассказал Александр Прокопьев.

Бийчане высоко оценили подарок ко Дню города. Красивая подсветка, без сомнения, обращает на себя внимание, выделяет объект из общего числа строений и дает архитектурным памятникам новую жизнь, считают горожане.

«На самом деле очень хороший подарок ко дню города. В нашем городе всё приятнее и приятнее гулять и любоваться красотами архитектуры», - отмечают горожане.

Среди комментариев местных жителей: «Сегодня была приятно удивлена, когда увидели здание архитектурное с такой красивой подсветкой. Как-то меняется наш город в лучшую сторону».

На данный момент в исторической части Бийска продолжается установка уличных фонарей в стиле старого города. Работы планируют завершить до конца месяца.