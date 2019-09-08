Названы победители губернаторских выборов в четырех регионах

Новости 09.09.2019 10:45 417

На губернаторских выборах в Курской, Липецкой и Курганской областях, а также в Республике Алтай побеждают временное исполняющие обязанности глав регионов. Об этом сообщает «РИА Новости». В этих четырех регионах обработаны 100% протоколов.

Так, в Курской области с подавляющим 81,07% голосов лидирует кандидат от «Единой России», врио губернатора Роман Старовойт. Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов, представлявший КПРФ, набрал только 5,65%, кандидат от ЛДПР, заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров всего 5,45%, кандидат от партии «Зеленые», заместитель директора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Татьяна Черникова - 3,30%, «эсер» Николай Карцев - 3,01%.

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На выборах губернатора Алтая с большим отрывом - 59% голосов - побеждает врио главы республики Олег Хорохордин. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин – за него отдали голоса 31,64% избирателей, на третьем - кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов с 6,54%.

В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов набирает 67,29% голосов. Его основной соперник коммунист Сергей Токарев получает 20,03%, кандидат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова - 4,6%, кандидат от «Коммунистов Росси» Андрей Плотников - 3,19%, представитель «Патриотов России» Андрей Григорьев - 2,88%.

К слову, в Курганской области с 80,86% голосов победу одержал врио губернатора Вадим Шумков. Кандидат от КПРФ Яков Сидоров получает 9,7% голосов, Татьяна Майборода из «Справедливой России» - 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) - 3,33%.