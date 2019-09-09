«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Госсобрание Республики Алтай

Новости 09.09.2019 9:35 1304

В Республике Алтай 8 сентября прошли выборы депутатов Госсобрания. 11 мандатов в парламенте распределяется по единому округу, а еще 30 — по одномандатным округам. Стали известны предварительные итоги голосования, пишут «Новости Горного Алтая».

В результате на округах одержали победу 19 выдвиженцев «Единой России», четыре представителя КПРФ, по одному выдвиженцу «Патриотов России» и «Справедливой России». Кроме того, лидируют пять самовыдвиженцев.

Отмечается, что официально итоги выборов еще не подведены.

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Пятипроцентный барьер на выборах в Госсобрание безусловно преодолевают три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. По предварительным данным, за них проголосовали 34,1%, 29,6% и 11,98% соответственно.

На пять голосов различается результат «Родины» (5,33%) и «Справедливой России» (5,32%).

«Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» поддержали 3,7% избирателей, КПСС – 2,69%, «Патриотов России» — 2,16%, «Яблоко» — 0,91%.

Добавим, на выборах главы региона победу одерживает Олег Хорохордин, за которого проголосовали 58,82%.