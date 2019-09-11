«Кто быстрее бежит и точнее стреляет»: в Барнауле прошли межрегиональные соревнования по биатлону

Новости 09.09.2019 14:40 291

В Барнауле в день 289-летия города, прошли краевые соревнования по биатлону, партнёрами которых стал Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ) при поддержке агрохолдинга «Гудвилл». На лыжероллерной трассе биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва спортсмены приняли участие как в индивидуальных соревнованиях, так и в уникальном мероприятии «Эстафета поколений».

«Эстафета поколений» проводится на Алтае уже шестой раз подряд, в ней участвуют как спортсмены-ветераны, в возрасте свыше 60 лет, так и совсем юные биатлонисты, самым младшим из которых – 12 лет. Как рассказал «Политсибру» почетный гражданин города Барнаула и председатель союза ветеранов биатлона Алтая, Сергей Локтев, «Эстафета поколений» дает детям возможность перенять опыт ветеранов биатлона и многому от них научиться. По его словам, в соревновании участвуют опытные и сильные спортсмены, которым есть чем поделиться с подрастающим поколением.

«Многие наши ветераны – участники чемпионатов мира. Наш спортсмен Иван Лыжин дважды становился чемпионом мира на играх в Контиолахти (Восточная Финляндия – прим.ред.). Им есть что передать детям. Наше ветеранское движение вообще старается помогать тренерам и организациям, которые продвигают биатлон. Спонсируем покупку патронов и не только. В январе межрегиональные соревнования среди юношей будут проводиться – мы там участвуем призами. Также думаем для перспективных ребят ввести стипендии – человек 10 таких отберем. Наши ребятишки вполне конкурентны – некоторые показывают весьма неплохие результаты. Сегодня они с нами будут бороться в эстафете», – пояснил Локтев.

Также он добавил, что целями «Эстафеты поколений» является воспитание в юных спортсменах чувства ответственности, воспитываемого работой в команде, и дисциплины, необходимой для регулярных тренировок. В целом, подчеркнул Локтев, для младших биатлонистов (12-14 лет) проводится мало стартов, хотя им тоже нужно ощутить соревновательный дух для формирования мотивации.

Всего в прошедшем 7 сентября мероприятии приняло участие 60 человек из 15 команд. Многие прибыли из других регионов. В частности, две полные команды (по пять человек) приехали из Томска и Новосибирска. Из Иркутска приехало трое биатлонистов – для составления полной команды к ним присоединились двое алтайских спортсменов. Таким образом, мероприятие, планировавшееся как краевое, превратилось в межрегиональное.

В этом году наградами от партнёров за призовые места в соревновании среди ветеранов стали денежные суммы в размере 30 тысяч рублей – за первое место, 20 – за второе и 10 – за третье. Победителям эстафеты вручили кубки и медали от компании «Гудвилл».

Главный судья соревнований Виктор Селютин пояснил, что за критерии принимаются: время гонки, штрафные минуты, набранные на огневом рубеже, а также учитывается возрастной гандикап каждого спортсмена. В эстафете учитывается время гонки, стрельба и штрафной круг.