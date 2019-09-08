Анатолий Локоть сохранит кресло мэра в Новосибирске?

Новости 08.09.2019 22:34 385

Действующий глава Новосибирска, кандидат от КПРФ Анатолий Локоть одержал победу на выборах 8 сентября. Ему отдали свое предпочтение больше 50% от числа пришедших на выборы, сообщает портал "НДН.Инфо".

Таковы результаты голосования после обработки первых протоколов, согласно альтернативной системе подсчета голосов КПРФ. Пока обработано около 2% протоколов.

Всего за пост мэра боролись 15 кандидатов. На втором месте по итогам предвыборной гонки с предварительным результатом в 17% оказался единственный самовыдвиженец Сергей Бойко. Третье место с 7% делят депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), а также бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»). Остальные набирают 1% и меньше.

Явка на выборах мэра Новосибирска в два раза ниже, чем была в 2014 году Новости 08.09.2019 12:30 Избирком рассчитывал на итоговую явку не менее 30% 313

Выборы прошли на фоне рекордно низкой явки. На участки пришли только около 230 тысяч избирателей. На 19:30 явка составила 19,13%. Активнее других на выборах показали себя Советский, Железнодорожный и Центральный районы. Здесь на участки пришли 23% от числа обладающих правом голоса. Левобережные Кировский и Ленинский районы показали явку в 17%. Это самый низкий результат. На последних выборах мэра в 2014 года на выборы пришли 32% избирателей.

Подсчет голосов продолжается.