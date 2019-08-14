Как в Москве: бийчане высоко оценили работу общественного транспорта

Новости 09.09.2019 8:15 416

Барнаул занял 48-е место по оценке работы общественного транспорта, сообщает портал недвижимости Domofond.ru. Всего в рейтинге участвовали 200 городов России.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен». В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Согласно анализу экспертов, качество работы общественного транспорта в краевом центре оценили на 7,1 баллов из 10, хотя еще в прошлом году горожане были больше довольны. Барнаул потерял 0,5 баллов по сравнению с 2018 годом.

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Примечательно, что среди алтайских городов Бийск оказался на самой высокой позиции, он практически вошел в десятку лидеров и расположился на 11 строчке рейтинга. В 2019 году транспорт наукограда оценили на 7,6 баллов. А вот Рубцовск на 78-м с оценкой в 6,9 балла.

Падение качества работы общественного транспорта заметили и жители Новосибирска, он оказался на 46 месте с такой же оценкой, как и Барнаул – 7,1 баллов.

Важно отметить, больше всего довольны своим транспортом жители Тюмени – этот город на первой строчке рейтинга, на втором месте Северск, расположенный в Томской области. Замыкает тройку лидеров Новый Уренгой.

В аутсайдерах по оценкам качества общественного транспорта Шахты и Каменск-Шахтинский - два города Ростовской области. К ним примыкают несколько городов Кемеровской области, в том числе Киселевск, Белово, Прокопьевск. Жители отмечают, что общественный транспорт ходит редко, особенно вечером.

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Среди городов-миллионников на первом месте находится Москва. На втором Казань и Санкт-Петербург - на третьем. Ниже всего качество работы общественного транспорта оценили жители Челябинска.

Добавим, в среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла - это на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году.